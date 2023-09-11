    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.92eur104.89

    Бой с дверью. Пассажир агрессивно пытался забрать телефон из троллейбуса на Ленинском

    2202
    17 комментариев

    Сотрудники Росгвардии ночью 11 сентября задержали в Кировском районе Петербурга мужчину, повредившего дверь троллейбуса. Он очень хотел вернуть свой телефон, но алкоголь затмил простой и быстрый путь к цели.

    Фото: Росгвардия Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В ночь на понедельник в центр оперативного управления вневедомственной охраны Кировского района поступила информация, что в троллейбусном парке на Ленинском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из троллейбусов, сообщает 11 сентября пресс-служба Росгвардии Петербурга. На место немедленно прибыли сотрудники ОВО. К ним обратился водитель троллейбуса и рассказал, что пассажир, который ранее забыл в салоне мобильный телефон, попытался снова попасть в транспорт. Однако мужчина был пьян и не смог открыть дверь троллейбуса, так как не знал, что для этого нужно нажать на кнопку.

    Разочарованный пассажир стал вести себя агрессивно и ударил по двери, разбив ее. Хулигана задержали и доставили в 64-й отдел полиции.

    Фото: Росгвардия Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургТроллейбусХулиганство
    ЛАЙК1
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close