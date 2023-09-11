Бой с дверью. Пассажир агрессивно пытался забрать телефон из троллейбуса на Ленинском

Сотрудники Росгвардии ночью 11 сентября задержали в Кировском районе Петербурга мужчину, повредившего дверь троллейбуса. Он очень хотел вернуть свой телефон, но алкоголь затмил простой и быстрый путь к цели.
В ночь на понедельник в центр оперативного управления вневедомственной охраны Кировского района поступила информация, что в троллейбусном парке на Ленинском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из троллейбусов, сообщает 11 сентября пресс-служба Росгвардии Петербурга. На место немедленно прибыли сотрудники ОВО. К ним обратился водитель троллейбуса и рассказал, что пассажир, который ранее забыл в салоне мобильный телефон, попытался снова попасть в транспорт. Однако мужчина был пьян и не смог открыть дверь троллейбуса, так как не знал, что для этого нужно нажать на кнопку.
Разочарованный пассажир стал вести себя агрессивно и ударил по двери, разбив ее. Хулигана задержали и доставили в 64-й отдел полиции.