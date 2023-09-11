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    Не знал, что нельзя. Авиапассажир пытался вывезти из Петербурга в Эмираты кругленькую сумму наличными

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    В рюкзаке мужчины, который собирался лететь из Пулково в ОАЭ, нашли немало наличных в разной валюте. В переводе на рубли там набралось 3,8 миллиона.

    Гражданин заявил, что не знал об ограничениях на вывоз из страны наличных в иностранной валюте, сообщает 11 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Он выбрал «зеленый» коридор — для путешественников, у которых нет подлежащих письменному декларированию товаров. Однако в рюкзаке у пассажира лежали 39 тысяч долларов и 695 дирхам.

    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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    Сейчас сумму свыше 10 тысяч долларов можно вывозить из РФ только в рублях — и с обязательным декларированием. За контрабанду наличных 36-летнему гражданину грозит большой штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.

    Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

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    Комментарии 3

    _ixform11 Сен 2023 в 14:10
    всё он знал!
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