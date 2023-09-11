Не знал, что нельзя. Авиапассажир пытался вывезти из Петербурга в Эмираты кругленькую сумму наличными

В рюкзаке мужчины, который собирался лететь из Пулково в ОАЭ, нашли немало наличных в разной валюте. В переводе на рубли там набралось 3,8 миллиона.



Гражданин заявил, что не знал об ограничениях на вывоз из страны наличных в иностранной валюте, сообщает 11 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Он выбрал «зеленый» коридор — для путешественников, у которых нет подлежащих письменному декларированию товаров. Однако в рюкзаке у пассажира лежали 39 тысяч долларов и 695 дирхам.