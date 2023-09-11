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    Водитель автомобиля увернулся от самокатчика и оказался на крыше на Мытнинской набережной

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    «Мегаполис»

    Попытка избежать наезда на самокатчика закончилась ДТП с несколькими автомобилями и «перевертышем» в Петроградском районе Петербурга. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения.

    Авария случилась на Мытнинской набережной днем 10 сентября, рассказали 11 сентября очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Водитель легкового автомобиля Renault в попытке не сбить самокатчика, выехавшего на пешеходный переход, вывернул вправо и врезался в две припаркованные машины (очевидцы сообщают о трех). После этого «Рено» завалился на бок, а затем лег на крышу.

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    Самокатчик, как видно на записи, продолжил ехать по «зебре» без помех и спешился только перед тротуаром. С места ДТП, по словам очевидцев, он скрылся. О пострадавших не сообщается.

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