Водитель автомобиля увернулся от самокатчика и оказался на крыше на Мытнинской набережной

Попытка избежать наезда на самокатчика закончилась ДТП с несколькими автомобилями и «перевертышем» в Петроградском районе Петербурга. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения.
Авария случилась на Мытнинской набережной днем 10 сентября, рассказали 11 сентября очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Водитель легкового автомобиля Renault в попытке не сбить самокатчика, выехавшего на пешеходный переход, вывернул вправо и врезался в две припаркованные машины (очевидцы сообщают о трех). После этого «Рено» завалился на бок, а затем лег на крышу.
Самокатчик, как видно на записи, продолжил ехать по «зебре» без помех и спешился только перед тротуаром. С места ДТП, по словам очевидцев, он скрылся. О пострадавших не сообщается.