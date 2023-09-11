В Центробанке подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

В Центробанке началось обсуждение изменений валютного регулирования, в том числе рассматривается идея ограничить зарубежные переводы в рублях. Об этом 11 сентября на сессии Восточного экономического форума заявил зампред Банка России Алексей Гузнов, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

«Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется», — заявил Алексей Гузнов, комментируя идею об ограничении лимитов на перевод в рублях.

При этом зампред ЦБ заявил, что сейчас настало время для переосмысления системы валютных ограничений, а точнее — для их снятия. По его мнению, необходимо внести коррективы в ряд мер валютного контроля.