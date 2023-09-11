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    В Центробанке подтвердили обсуждение идеи ограничить зарубежные переводы в рублях

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    В Центробанке началось обсуждение изменений валютного регулирования, в том числе рассматривается идея ограничить зарубежные переводы в рублях. Об этом 11 сентября на сессии Восточного экономического форума заявил зампред Банка России Алексей Гузнов, чьи слова приводит агентство «Интерфакс».

    «Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется», — заявил Алексей Гузнов, комментируя идею об ограничении лимитов на перевод в рублях.

    При этом зампред ЦБ заявил, что сейчас настало время для переосмысления системы валютных ограничений, а точнее — для их снятия. По его мнению, необходимо внести коррективы в ряд мер валютного контроля.

    Ранее ради снижения волатильности (изменчивости) на валютном рынке было предложено ввести лимиты на перевод за границу средств в рублях. С этой идеей выступил председатель правления ВТБ Андрей Костин, о чем он рассказал РБК. Порог, по мнению Костина, можно установить на там же уровне, что и для валютных ограничений, — 1 млн долларов.

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