«Она ещё не понимает, какая опасность над ней нависла». Годовалой Раяне из Ленобласти грозит смертельное заболевание

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Раяна появилась на свет с небольшим пятном над правой бровью, которое оказалось невусом. Это доброкачественное образование, но оно в любой момент может переродиться в меланому. Чтобы избежать смертельного заболевания, невус необходимо удалить как можно скорее. Только лечение платное.

Раяна Михайлова, 1 год, Ленинградская область, село Ушаки. Гигантский пигментный невус лобной области. Требуется проведение двух операций. Общая стоимость 580 360 руб. Не хватает 279 615 руб.

Маленькая девочка с необычным именем Раяна — младший ребёнок в семье Михайловых из Ленинградской области. Летом крохе исполнился один год. Из-за своего возраста она не понимает, какая опасность над ней нависла. Не знает она и того, как сильно за неё переживают мама, дедушка, братик и сестра. Причиной переживания стал гигантский пигментный невус над правой бровью девочки. Когда Раяна только родилась, её мама не придала пятну большого значения: женщине показалось, что это всего лишь безобидный синячок. Однако врачи сразу заподозрили неладное. В перинатальном центре Санкт-Петербургского педиатрического университета, куда направили Раяну на обследование, специалисты поставили неутешительный диагноз. Несмотря на то что невус доброкачественное образование, оно в любой момент может переродиться в меланому — рак кожи.

Это известие ужаснуло маму девочки, ведь однажды она уже потеряла одного ребёнка: малышка, родившаяся за несколько лет до Раяны, умерла от рака. Пережить потерю второго ребёнка было бы просто невыносимо. Поэтому невус над бровью младшенькой дочери сразу же стал восприниматься не как простое пятнышко, покрытое волосиками, а как явственная угроза развития онкологии. Раяна постоянно наблюдается у онколога, её прячут от солнечных лучей и внимательно следят, чтобы она не травмировала невус — это всё может спровоцировать перерождение новообразования в смертельное заболевание. Единственный способ избавиться от угрозы — удаление пятна. Но в больнице заявили, что девочка слишком мала для такой операции и надо подождать. Однако мама Раяны стала искать клинику и специалистов, которые взялись бы за случай её дочери — ведь девочка растёт, а вместе с ней растёт и невус. Женщина узнала об одной из петербургских клиник, где уже давно и успешно проводят операции по иссечению невусов различной сложности и размеров.

Врачи осмотрели малышку и пообещали удалить пятно с помощью экспандерной технологии всего за две операции. Однако общая стоимость лечения оказалась более пятисот тысяч рублей. У матери-одиночки с тремя детьми и отцом — инвалидом первой группы таких денег нет. В надежде на помощь женщина обратилась в благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент уже собрана половина необходимой суммы.

«Если откладывать лечение, удаление невуса может растянуться на несколько лет. В скором будущем девочке могут понадобиться уже не две, а больше операций с общим наркозом и длительной реабилитацией. Пожалуйста, помогите Раяне стать здоровой», — просят в благотворительном фонде.