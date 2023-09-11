Полицейские приняли роды у петербурженки на ночной дороге. Ребёнок не дышал, но ему помогли

Сотрудникам полицейского патруля пришлось выступить в роли акушерок на дороге в Тосненском районе. Они помогли появиться на свет мальчику и не растерялись, когда он не сделал первый вдох. Подробности 11 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Экстренные службы в посёлок Шапки в четвёртом часу ночи вызвал человек, заметивший на дороге женщину в крови. Он предположил, что это могут быть роды. Первым на место подоспел наряд патрульно-постовой службы по Тосненскому району, на дежурстве были водитель, старший сержант Иван Миронов, и сержант Иван Дмитриев.