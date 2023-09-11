Полицейские приняли роды у петербурженки на ночной дороге. Ребёнок не дышал, но ему помогли

Сотрудникам полицейского патруля пришлось выступить в роли акушерок на дороге в Тосненском районе. Они помогли появиться на свет мальчику и не растерялись, когда он не сделал первый вдох. Подробности 11 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Экстренные службы в посёлок Шапки в четвёртом часу ночи вызвал человек, заметивший на дороге женщину в крови. Он предположил, что это могут быть роды. Первым на место подоспел наряд патрульно-постовой службы по Тосненскому району, на дежурстве были водитель, старший сержант Иван Миронов, и сержант Иван Дмитриев.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
37-летняя жительница Невского района Петербурга подтвердила, что начались преждевременные роды. Как рассказал Дмитриев, от боли женщина легла на асфальт, он решил не медлить и принимать на месте: «Надел резиновые перчатки и встал на колени».
Родившийся мальчик не подавал признаков жизни. Полицейский сориентировался: снял с лица малыша плёнку, шлёпнул по спине и услышал первый крик.
«Через 5 минут после родов мать и ребенок были переданы прибывшим работникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали их в медицинское учреждение Всеволожского района», — добавили в главке.