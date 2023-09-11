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    Полицейские приняли роды у петербурженки на ночной дороге. Ребёнок не дышал, но ему помогли

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    Сотрудникам полицейского патруля пришлось выступить в роли акушерок на дороге в Тосненском районе. Они помогли появиться на свет мальчику и не растерялись, когда он не сделал первый вдох. Подробности 11 сентября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Экстренные службы в посёлок Шапки в четвёртом часу ночи вызвал человек, заметивший на дороге женщину в крови. Он предположил, что это могут быть роды. Первым на место подоспел наряд патрульно-постовой службы по Тосненскому району, на дежурстве были водитель, старший сержант Иван Миронов, и сержант Иван Дмитриев.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    37-летняя жительница Невского района Петербурга подтвердила, что начались преждевременные роды. Как рассказал Дмитриев, от боли женщина легла на асфальт, он решил не медлить и принимать на месте: «Надел резиновые перчатки и встал на колени».

    Родившийся мальчик не подавал признаков жизни. Полицейский сориентировался: снял с лица малыша плёнку, шлёпнул по спине и услышал первый крик.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    «Через 5 минут после родов мать и ребенок были переданы прибывшим работникам скорой медицинской помощи, которые госпитализировали их в медицинское учреждение Всеволожского района», — добавили в главке.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 26

    Гость11 Сен 2023 в 13:47
    парни молодцы!
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