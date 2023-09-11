ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в шесть раз, депозитов физлиц в юанях стало больше вдвое

За семь месяцев 2023 года объем операций российского среднего и малого бизнеса в юанях вырос в шесть раз. По данным ВТБ, эта валюта в целом стала драйвером валютных платежей — объем всех трансграничных расчетов клиентов МСБ банка вырос на 30% относительно того же периода прошлого года. Не отстают и физлица — объем депозитов в китайской валюте вырос в два раза.
В целом в структуре платежей участников ВЭД лидирует российский рубль — на него приходится 80% выдач за период, доля юаня в общих трансграничных расчетах увеличилась с 4% до 18% относительно прошлого года, а в валютных платежах он занимает 85%. Портфель депозитов в юанях у клиентов банка с начала года вырос в три раза, достигнув 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток. Более чем вдвое выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах.
Как отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко, объем платежей участников ВЭД растет с прошлого года. На это есть ряд причин — активизация внешнеэкономической деятельности на новых рынках, расширение перечня доступных национальных валют в обращении, развитие системы международных расчетов.
По данным банка, существенный вклад в рост ВЭД вносят регионы Дальнего Востока — здесь объем международных сделок малого и среднего бизнеса вырос в 4,5 раза.
В целом в ВТБ отмечают, что платежи в национальных валютах зарубежных стран в 2023 году показали семикратный рост. Оборот в валютах стран СНГ вырос в 5,7 раза — 50% в этом объеме приходится на казахстанский тенге, на втором месте — армянский драм с долей в 20%, на белорусский рубль приходится 15% и на азербайджанский манат — 13%.
— Предпринимателям удалось не только компенсировать потери из-за пандемии и санкционных ограничений, но и нарастить объемы внешнеэкономический деятельности, — добавил Руслан Еременко. — Сейчас одна из основных задач банков в условиях трансформации ВЭД — обеспечить развитие расчетов в национальных валютах дружественных стран — наращивать собственную трансграничную платежную инфраструктуру и расширять географию переводов за счет корреспондентских отношений с банками дружественных стран.
Аналогичная тенденция дедолларизации наблюдается и в розничном сегменте. Как отметила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова, объем депозитов в «недружественных» валютах продолжает снижаться. Помимо рублей, долю доллара и евро замещают так называемые «мягкие» валюты — прежде всего, все тот же китайский юань. Портфель депозитов в этой валюте в банке за восемь месяцев удвоился и достиг 12,2 млрд юаней. В общем объеме сбережений физлиц в иностранной валюте в банке доля юаней также выросла вдвое — с 12 до 23%, а по итогам года может превысить 30%, прогнозируют в ВТБ.