ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в шесть раз, депозитов физлиц в юанях стало больше вдвое

За семь месяцев 2023 года объем операций российского среднего и малого бизнеса в юанях вырос в шесть раз. По данным ВТБ, эта валюта в целом стала драйвером валютных платежей — объем всех трансграничных расчетов клиентов МСБ банка вырос на 30% относительно того же периода прошлого года. Не отстают и физлица — объем депозитов в китайской валюте вырос в два раза.



В целом в структуре платежей участников ВЭД лидирует российский рубль — на него приходится 80% выдач за период, доля юаня в общих трансграничных расчетах увеличилась с 4% до 18% относительно прошлого года, а в валютных платежах он занимает 85%. Портфель депозитов в юанях у клиентов банка с начала года вырос в три раза, достигнув 1,5 млрд юаней, из которых 250 млн приходится на Дальний Восток. Более чем вдвое выросли расчеты в дирхамах ОАЭ и во вьетнамских донгах.

