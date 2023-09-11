«Почти то же самое, но только летающий». Песков на ВЭФ сравнил дроны с дрынами

Слово «дрон» означает практически то же самое, что и слово «дрын», но только летающий. Об этом 11 сентября рассказал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.



По словам Пескова, которые приводит РБК, в данной сфере нет правильных названий, а есть «какие-то непонятные БАСы (Беспилотная авиационная система — Прим. ред.), какие-то непонятные БПЛА (Беспилотный летательный аппарат — Прим. ред.).



Песков полагает, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. «Поэтому — хорошее русское слово «дрон» — вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», отметил чиновник и привел в пример села в России с названием Дроново. Он также добавил, что в настоящее время «функцию конницы выполняет дронница».

