«Почти то же самое, но только летающий». Песков на ВЭФ сравнил дроны с дрынами

Слово «дрон» означает практически то же самое, что и слово «дрын», но только летающий. Об этом 11 сентября рассказал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
По словам Пескова, которые приводит РБК, в данной сфере нет правильных названий, а есть «какие-то непонятные БАСы (Беспилотная авиационная система — Прим. ред.), какие-то непонятные БПЛА (Беспилотный летательный аппарат — Прим. ред.).
Песков полагает, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. «Поэтому — хорошее русское слово «дрон» — вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», отметил чиновник и привел в пример села в России с названием Дроново. Он также добавил, что в настоящее время «функцию конницы выполняет дронница».
Дмитрий Песков не впервые выступает с таким мнением. Как писали »Ведомости», в июне этого год на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив он отметил, что год был «взрывной» по интересу к дронам, поскольку каждая четвертая идея была связана с ними. Тогда он также называл «непонятными» аббревиатуры БАС и БПЛА и говорил, что сферу можно обозначить словом «дронострой», поскольку «дрон это хорошее русское слово: дрон — дрын, конница — дронница». Президент России Владимир Путин тогда возразил, что «дрон и дрын — это все-таки немножко разные вещи».