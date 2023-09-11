    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, ю-в

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.92eur104.89

    «Почти то же самое, но только летающий». Песков на ВЭФ сравнил дроны с дрынами

    495
    13 комментариев

    Слово «дрон» означает практически то же самое, что и слово «дрын», но только летающий. Об этом 11 сентября рассказал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    По словам Пескова, которые приводит РБК, в данной сфере нет правильных названий, а есть «какие-то непонятные БАСы (Беспилотная авиационная система — Прим. ред.), какие-то непонятные БПЛА (Беспилотный летательный аппарат — Прим. ред.).

    Песков полагает, что сила языка состоит в возможности поглощать враждебные смыслы других языков. «Поэтому — хорошее русское слово «дрон» — вы знаете, существует, это почти что то же самое что дрын, но только летающий», отметил чиновник и привел в пример села в России с названием Дроново. Он также добавил, что в настоящее время «функцию конницы выполняет дронница».

    Дмитрий Песков не впервые выступает с таким мнением. Как писали »Ведомости», в июне этого год на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив он отметил, что год был «взрывной» по интересу к дронам, поскольку каждая четвертая идея была связана с ними. Тогда он также называл «непонятными» аббревиатуры БАС и БПЛА и говорил, что сферу можно обозначить словом «дронострой», поскольку «дрон это хорошее русское слово: дрон — дрын, конница — дронница». Президент России Владимир Путин тогда возразил, что «дрон и дрын — это все-таки немножко разные вещи».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close