    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, ю-в

    763мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.92eur104.89

    В Петербурге бывшие возлюбленные делили кошку при помощи ножа и сковородки

    988
    13 комментариев

    Молодые петербуржцы не смогли поделить кошку без вмешательства полиции. Бытовой скандал завершился оформлением административных протоколов. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.

    Накануне в полицию позвонил 25-летний житель Северного проспекта. Он рассказал, что его бывшая сожительница угрожает ему ножом и сковородкой. Приехавший наряд выяснил, что молодые делили совместно нажитую кошку. При этом девушка, которая, вероятно, хотела забрать животное себе, порезалась в ходе ссоры. Выслушав историю, сотрудники полиции забрали обоих скандалистов в отдел, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве. Заявления бывшие писать друг на друга не стали.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close