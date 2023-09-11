В Петербурге бывшие возлюбленные делили кошку при помощи ножа и сковородки

Молодые петербуржцы не смогли поделить кошку без вмешательства полиции. Бытовой скандал завершился оформлением административных протоколов. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 сентября.
Накануне в полицию позвонил 25-летний житель Северного проспекта. Он рассказал, что его бывшая сожительница угрожает ему ножом и сковородкой. Приехавший наряд выяснил, что молодые делили совместно нажитую кошку. При этом девушка, которая, вероятно, хотела забрать животное себе, порезалась в ходе ссоры. Выслушав историю, сотрудники полиции забрали обоих скандалистов в отдел, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве. Заявления бывшие писать друг на друга не стали.