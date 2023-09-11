Главный синоптик Петербурга: основное тепло еще впереди

Первая декада сентября, радующая петербуржцев солнечной и теплой погодой, не стала рекордной и стоит лишь в десятке в ряду самых теплых. На самом деле 2018 и 2019 годы были на градус теплее, рассказал 11 сентября в своём телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.



Рекордным, по его словам, остается 1938 год со средней температурой декады +19,9 градуса, за ним следует 2018 год с +18,0 градуса. Средняя же за текущую декаду температура воздуха составила +16,7 градуса.



Несмотря на то, что солнце в городе светит каждый день, общее количество сияния в 71,8 часов всего только в конце первой десятки. Рекордные 96,4 часа 1999 года трудно перекрыть. Осадков в городе выпало чрезвычайно мало, только 18 % от месячной нормы, но в том же 1999 году осадков в первой декаде совсем не было, как и в 2014 году.

