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    Петербургский бизнесмен лишь через два месяца признался в полиции, что потерял миллионы партнера. Он оставил их в машине

    2017
    2 комментария

    Полиции Ломоносовского района предстоит искать пропавшие из машины миллионы по остывшим следам.

    Об этом их 9 сентября около трех дня попросил 45-летний предприниматель из Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября. По предварительной информации, он признался, что оставил во дворе дома в садоводстве «Красногорское» с 4 по 7 июля этого года автомобиль «Мерседес-Бенц». Его он должен был растаможить по просьбе своего давнего партнера. В машине, по словам заявителя, находились 17 млн рублей, на которые он все для того же друга должен был купить два автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Но деньги пропали.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Гость11 Сен 2023 в 08:55
    Чумовая статья!
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