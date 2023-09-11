Петербургский бизнесмен лишь через два месяца признался в полиции, что потерял миллионы партнера. Он оставил их в машине

Полиции Ломоносовского района предстоит искать пропавшие из машины миллионы по остывшим следам.
Об этом их 9 сентября около трех дня попросил 45-летний предприниматель из Петербурга, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 сентября. По предварительной информации, он признался, что оставил во дворе дома в садоводстве «Красногорское» с 4 по 7 июля этого года автомобиль «Мерседес-Бенц». Его он должен был растаможить по просьбе своего давнего партнера. В машине, по словам заявителя, находились 17 млн рублей, на которые он все для того же друга должен был купить два автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Но деньги пропали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.