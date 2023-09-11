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    В Магадане грузовой самолет во время разбега выкатился за взлетно-посадочную полосу

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    Грузовой самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта в Магадане утром 11 сентября. Ан-12 должен был доставить груз из Хабаровска на Чукотку, сообщает глава министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Сиорпас в своем телеграм-канале.

    По его словам, из-за случившегося были задержаны вылеты рейсов в Эвенск, Кепервеем и Певек.

    Агентство MagadanMedia со ссылкой на аэропорт Магадана уточняет, что инцидент произошел из-за отказа левого двигателя во время разбега. Самолет выкатился на северную боковую полосу безопасности, откуда его отбуксировали.

    Аэропорт работает в штатном режиме.

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