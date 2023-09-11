Замглавы Минпромторга заявил, что магазины Decathlon в России начнут открываться до конца года

Открытие магазинов Decathlon в России до конца текущего года анонсировал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума, пишет 11 сентября ТАСС.



Евтухов отметил, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже активов компании, но сама она еще не состоялась.



В марте 2022 года Decathlon заявил о приостановке работы в России. В конце июля этого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что сеть нашла покупателей на все свои российские объекты (35 магазинов и склад). Покупателем назвали компанию АРМ (владеет франшизой Mango).

