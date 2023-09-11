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    Россия предложила пяти странам полностью отменить туристические визы

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    Россия предложила Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии отменить туристические визы. Об этом 11 сентября рассказал министр экономического развития Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    По его словам, над темой «безвиза» Москва работает со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Кувейта, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Малайзии возможен приток туристов, в том числе класса премиум, пишет РИА Новости.

    Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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