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    Петербуржец пожаловался на надпись про Украину на детской площадке

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    Житель Невского района Петербурга увидел во дворе надпись, которая его возмутила. Об этом он поспешил сообщить в полицию.

    О своей находке мужчина рассказал правоохранительным органам днем 10 сентября. Как стало известно «Фонтанке», на детской площадке на Товарищеском проспекте кто-то оставил надпись, выражая одобрение Украине.

    Это второй случай за неделю. 5 сентября у отдела полиции на Диагональной улице нашли строительную каску, на которой был выведен украинский лозунг. Место осмотрел кинолог, ничего опасного там не было.

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