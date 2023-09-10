Петербуржец пожаловался на надпись про Украину на детской площадке

Житель Невского района Петербурга увидел во дворе надпись, которая его возмутила. Об этом он поспешил сообщить в полицию.



О своей находке мужчина рассказал правоохранительным органам днем 10 сентября. Как стало известно «Фонтанке», на детской площадке на Товарищеском проспекте кто-то оставил надпись, выражая одобрение Украине.



Это второй случай за неделю. 5 сентября у отдела полиции на Диагональной улице нашли строительную каску, на которой был выведен украинский лозунг. Место осмотрел кинолог, ничего опасного там не было.

