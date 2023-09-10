«Когда дом наклонился, я бросился вытаскивать детей». Погибших в Марокко всё больше

В Марокко число жертв землетрясения, эпицентр которого пришелся на район Игиль в провинции Эль-Хауз, увеличилось до 2122, сообщает 10 сентября телеканал AlJazeera. По данным СМИ, число раненых возросло до 2421 человека.



Как передает корреспондент телеканала, доступ к сильно пострадавшим кварталам затруднен из-за ландшафта местности, а под завалами находится еще много людей. ТАСС сообщает, что в Марокко для помощи прибыли спасатели из Франции, также своих специалистов направит Чехия.



Значительный ущерб нанесен историческому центру столицы страны Марракешу. Минареты мечетей рухнули, дома из сырцового кирпича и камня превратились в руины. Катастрофа опустошила несколько деревень. В селе Амизмиз недалеко от эпицентра спасатели разбирают завалы голыми руками. Упавшая каменная кладка перекрыла узкие улочки, а крупные валуны — дорогу в соседнюю деревню. У единственного открытого магазина образовалась длинная очередь. Возле больницы сложили десяток тел, накрытых одеялами, рядом с ними плачут люди, рассказывает корреспондент Reuters.



Одна из местных жительниц Саида Бодчич ухаживает за раненым мужем. Его пришлось уложить прямо на землю, говорить и двигаться он почти не может. «У нас нет дома, куда его можно было бы отвезти, и со вчерашнего дня у нас нет еды», — говорит женщина. Она не знает, какое будущее ждёт её семью из шести человек, единственный кормилец которой так сильно пострадал. «Мы не можем полагаться ни на кого, кроме Бога», — добавляет Саида.



«Когда я почувствовал, что земля дрожит под моими ногами и дом наклонился, я бросился вытаскивать своих детей. А наши соседи не успели, — говорит Мохамед Азав. — К сожалению, в этой семье никого живым не нашли. Отец и сын были найдены мертвыми, а мать и дочь до сих пор ищут».

