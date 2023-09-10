Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек

В результате землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли 2012 человек. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД королевства. Минувшей ночью жители Марракеша и других населенных пунктов ночевали на улице.
Больше всего погибших — в провинции Эль-Хауз, там жертвами стихии стали 1293 человека, и в провинции Тарудант, там скончались 452 человека. Еще более двух тысяч человек пострадали, из них 1,4 тысячи находятся в тяжелом состоянии.
Землетрясение
Автор:
Wall Street Journal / YouTube
Также сообщается о разрушениях жилых зданий, серьезно пострадали марокканские музеи и мечети. В частности, в Мараккеше обрушился минарет мечети Аль-Кутубия. Медики организовали в городе уличный госпиталь, а подданных королевства призывают сдавать кровь для пострадавших.
Автор:
Guardian News / YouTube