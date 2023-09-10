Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек

В результате землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли 2012 человек. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД королевства. Минувшей ночью жители Марракеша и других населенных пунктов ночевали на улице.



Больше всего погибших — в провинции Эль-Хауз, там жертвами стихии стали 1293 человека, и в провинции Тарудант, там скончались 452 человека. Еще более двух тысяч человек пострадали, из них 1,4 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

