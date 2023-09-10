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    Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек

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    В результате землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли 2012 человек. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД королевства. Минувшей ночью жители Марракеша и других населенных пунктов ночевали на улице.

    Больше всего погибших — в провинции Эль-Хауз, там жертвами стихии стали 1293 человека, и в провинции Тарудант, там скончались 452 человека. Еще более двух тысяч человек пострадали, из них 1,4 тысячи находятся в тяжелом состоянии.

    Землетрясение магнитудой 7 с залеганием очага около 8 км произошло около часа ночи по московскому времени (в 23:11 9 сентября по марокканскому времени). Эпицентр подземных толчков — в провинции Эль-Хауз, в районе Игиль.

    Автор:
    Wall Street Journal     / YouTube

    Также сообщается о разрушениях жилых зданий, серьезно пострадали марокканские музеи и мечети. В частности, в Мараккеше обрушился минарет мечети Аль-Кутубия. Медики организовали в городе уличный госпиталь, а подданных королевства призывают сдавать кровь для пострадавших.

    Автор:
    Guardian News     / YouTube

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