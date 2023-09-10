Вместо Швейцарии и Байкала: семь причин посетить Киргизию в любое время года

Оказавшись на Иссык-Куле, обязательно возьмите прогулку на катере. Незабываемые виды гарантированы Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Любители природы, неисправимые романтики, вы тут? Расскажем вам об интересном месте для вашего отпуска. Киргизия — страна величественных заснеженных вершин, уникального соленого озера и колорита, который вы запомните навсегда. Здесь можно круглый год наслаждаться природой, ходить в горы и кататься с них, знакомиться с культурой и местными традициями.

Наша коллега из E1.RU Ксения Маринина побывала в Киргизии и отметила для себя места, которые ее покорили и заставили полюбить эту страну. Посетить их можно летом, осенью и весной, а зимой вас ждет отдых в горах.

Пара важных моментов. Заехать в Киргизию можно по российскому паспорту, оформлять загранпаспорт необязательно. Самостоятельно передвигаться по стране лучше туристическими автобусами GoBus либо на арендованном автомобиле. Рубли лучше заранее обменять на сомы или сделать это в начале поездки, благо обменников много. Курс практически один к одному.

Озеро Иссык-Куль Величественный Иссык-Куль покорит вас в любое время года. Его бескрайние воды бережно обнимает заснеженный Тянь-Шань. Это песочный берег, пьяняще свежий воздух и кристально чистая вода. Главная особенность озера — горный и морской климат. Благодаря огромной толще воды оно не успевает охладиться и никогда не замерзает. В Иссык-Куль втекает около 80 рек и притоков, стекающих с ледников. Озеро накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками. Чем здесь заняться? Я была и на северном, и на южном побережье, у каждой стороны есть свои преимущества и минусы.

Бирюзовая вода и величественные горы — вот с чем в первую очередь ассоциируется Киргизия Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





На северной стороне вы найдете санатории с лечебными программами, их достаточно много. Во время поездки мы посетили «Голубой Иссык-Куль». Не сомневаюсь в эффективности лечения, воздух там и правда волшебный. Я вдохнула его полной грудью, и хотелось вдохнуть еще немного сверху.

Это санаторий «Голубой Иссык-Куль» Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Вода прозрачная, а дно нежное, песочное — кайф и наслаждение. Не хуже нашего Байкала, да еще и с видом на горы Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Да и кормят как в детском лагере — по часам и очень вкусно: первое, второе, чай с булочкой. Но я советую не ждать красивой архитектуры, высокого сервиса, шикарных номеров. Всё замерло примерно в 2000-х, будто кто-то заколдовал эти санатории и дома отдыха. Это минус.

Все санатории здесь будто застряли в 2000-х Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Лечение на старом неприглядном оборудовании — но дешевле, чем у нас, и не менее эффективно Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Из плюсов — это недорого. Например, с 1 сентября по 31 декабря двухместный номер стоит 4400 сом (напомню, национальная валюта почти равна рублю), это с лечением и трехразовым питанием. Кормят тут и правда вкусно, да и подышать воздухом и полечиться в санатории точно пойдет всем на пользу.

Это пляж отеля «Радуга West». Чисто, красиво, современно. Достойное место Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





На северном берегу есть и современные отели, такие как «Каприз» (около 7 тысяч за двоих за сутки, с завтраком) и «Радуга West» (около 11 тысяч на двоих, апартаменты с бассейном без питания). Хороших отелей тут достаточно, на разный запрос и кошелек.

Коттеджи комфортные, с неплохим современным ремонтом Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





И везде огромные красивые розы, таких я не видела нигде в жизни... Дополнительный аргумент для дачников слетать в Киргизию Фото: Ксения Маринина / E1.RU Поделиться Поделиться





В апартаментах «Радуга West» мы были в день вылета. Я мечтала забыть о вечернем рейсе и остаться на неделю, настолько там было комфортно. Шикарный песчаный пляж, чистая вода, комфортные коттеджи, изысканная национальная еда. Но самое замурчательное — это Иссык-Куль с кристально чистой водой, видами на заснеженный Тянь-Шань и воздухом, который кружит голову своей свежестью.

Территория зеленая и очень ухоженная, днем тут всегда работают садовники Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Северное побережье — для тех, кто любит комфорт, сервис и всё, к чему мы привыкли, а южное — для активистов-экстремалов, которые хотят пожить в юрточном лагере, съездить в горы, ущелья, прокатиться на лошадях до водопадов. Приехав сюда с северного берега, мы словно попали в другую страну. Там пока еще строят дороги, поэтому путь местами был неприятным, щебенка знатно нас потрясла, но машины проехать смогут.

Пейзажи во всей Киргизии головокружительные. К сожалению, то же самое могу сказать и про дороги. Половина страны — в ремонтах и щебенке, но скоро должно стать лучше Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Это потрясающе, если абстрагироваться от плохой дороги Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Истинных ценителей дорогами не испугать, тем более в Киргизии и вправду много уникальных мест. Природа практически не тронута человеком, никакого мусора или грязи. Даже вдоль Иссык-Куля, где туристы вполне могли всё засорить, чистота и нет людей. Возможно, это временно. Но вы еще успеете насладиться нетронутой природой, пока умные инвесторы не застроили всю страну.

Южное побережье практически никак не испорчено человеком. Это выглядит вдохновляюще и необычно Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Долина Кок-Жайык Это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть, но я попробую рассказать. Долина Кок-Жайык находится в ущелье Джеты-Огуз, в 25 километрах от города Каракол. Она является одним из главных летних пастбищ (джайлоо) на юге от Иссык-Куля.

Такая красота в горах Тескей Ала-Тоо: 1600 метров над уровнем моря, входит в территорию геопарка «Тескей» на южном побережье озера Иссык-Куль Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Что касается впечатлений: я обомлела. Вся дорога до долины — это обои на телефон или ноутбук и вообще картинка из мечты, в которой ты смотришь на красоту горных рек и дышишь разнотравьем.

И это тоже вид по пути в Тескей Ала-Тоо Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Мы приехали на поляну, где можно отобедать в юрте с местными жителями вкусным вареным мясом и традиционной кухней.

Местные жители пригласили нас на обед. Было вкусно, сытно, красочно Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Местные жители ведут активный образ жизни: играют в волейбол, футбол, состязаются на лошадях Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





В Киргизии даже дети умеют кататься на лошадях Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





А когда мы оседлали лошадей и поехали к водопадам, я потеряла дар речи. Мы ехали с сопровождающим, но такая возможность была далеко не у всех. Вообще, это страшно. Страшно красиво, но дорога узкая и каменистая, никаких заграждений и защиты нет.

Небольшую речку нужно было перейти вброд, поэтому пришлось ехать в горы на лошадках Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Едем с моим киргизским другом, «водителем» лошади наверх к водопадам, и чем ближе к ним, тем хуже дорога. Я трясусь от страха как осиновый лист и в то же время восхищаюсь видами. Никогда не видела ничего подобного. Очень похоже на Швейцарию. Ее я тоже не видела, но смотрела фото в интернете, как и многие из вас. Коллега оказалась смелее, поэтому смогла сделать фотографии.

Я не пожалела об этом выборе Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Такая поразительная красота вас встречает на пути к водопаду «Девичьи слезы» Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Дойти туда можно и пешком, но в самом начале пути нужно было перейти неглубокую реку, а подходящей обуви для этого не было. Возможно, вы окажетесь не такими бояками, и на коне вам будет комфортнее, чем мне. Но и я не пожалела: гордилась, что всё-таки решилась на эту прогулку.

Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





Маленькие человечки на лошадках — наша группа Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Ну чем не Швейцария? Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Юрточный лагерь «Алмалуу»

Так выглядит въезд в лагерь посреди поля Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





В Киргизии развит джайлоо-туризм. Поездки устраиваются в населенные коренными народами труднодоступные места, которых цивилизация практически не коснулась, где нет электричества и мобильной связи — идеально для тех, кто устал от бешеного ритма мегаполисов. Нас привезли в один из таких юрточных городков. Этот вариант точно не для тех, кто ценит не только досуг, но и условия проживания.

Юрты расположены на достаточном удалении друг от друга Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Я не особо привередлива, поэтому была готова сутки потусить в юртах. Кстати, там мы встретили много иностранцев, в том числе бельгийцев и норвежцев.

Напротив входа в лагерь — вот такой пейзаж. Словно картина маслом Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Это уютное место на равнине в окружении гор, где-то на берегу Иссык-Куля. До озера не то чтобы рукой подать, но при желании можно дойти. На территории есть юрты, столовая-юрта, загоны с разными животными (коняшками, зайцами, коровами, быками и другими), которых можно покормить, места у них достаточно много. Также в городке есть общие туалеты (вполне приличные и привычные нам), умывальники, душевые, детская площадка, качели и зоны барбекю.

По территории бегают красивые коняшки Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Есть необычные качели. Попробовала, понравилось. Небезопасно Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Континентальный завтрак включен в проживание, по утрам все собираются в юрте-столовой. Едят все сидя на коврах за низкими столами, как и принято у кочевников. Еда вполне вкусная, голодными не останетесь.

В юрте-столовой утром накрывают континентальный завтрак для гостей Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Предполагается, что по прибытии в лагерь вы будете заниматься пешим туризмом, велоспортом и рыбной ловлей. Виды там потрясающие. Кстати, у вас точно получится отдохнуть от суеты и большого города, ведь Wi-Fi там не раздают принципиально.

Рерих! Но в реальности Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Ночью там прохладнее, чем в городе, но каждому постояльцу выдают верблюжье одеяло, большое и тяжелое. Под ним быстро и с удовольствием засыпаешь. В юрте есть и печь, ее не топят только летом, а осенью можно закинуть дровишек и сладко уснуть под звуки потрескивающего дерева. В каждой юрте есть электричество и розетки, так что про цивилизацию вы всё же не забудете.

А так выглядит юрта внутри. В центре — печка Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Недалеко от юрточного лагеря есть такая романтичная лавочка Фото: Ольга Иванова Поделиться Поделиться





«Рух Ордо»

Величественный вход в «Рух Ордо» Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Это единственный музей под открытым небом на побережье озера Иссык-Куль, находится он в городе Чолпон-Ата. Комплекс включает в себя десять мини-музеев, в том числе Дом-музей Чингиза Айтматова, Зал кыргызского искусства и культуры, картинную и фотогалерею, беседку Саякбая Каралаева, Сокровищницу знаний и пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий: ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм — как символ того, что Бог един для всех.

Часовни представляют пять мировых конфессий Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Также на территории комплекса есть десятки скульптур, сотни картин и ручных изделий, которые бережно передавались из поколения в поколение. При этом «Рух Ордо» постоянно пополняется новыми и интересными экспонатами. За полтора часа с экскурсоводом мы познакомились с историей, культурой и бытом Кыргызстана, послушали национальную музыку. Меня тронуло до глубины души, с видом на горы это звучит особенно проникновенно.

Здесь вы можете послушать национальную музыку с народными инструментами Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Дунганская деревянная мечеть

Эта мечеть построена без единого гвоздя Фото: Ксения Маринина / E1.RU Поделиться Поделиться





В городе Каракол мы посетили уникальное здание — Дунганскую деревянную мечеть, построенную без единого гвоздя. Строители использовали лишь деревянные балки из тянь-шаньской ели, карагача и местного тополя. Также в отделке здания использовался орех.

Дунгане — потомки китайской народности хуэй, которая исповедует ислам.

Каждый цвет на фасаде мечети олицетворяет различные дунганские культурные концепты: красный оберегает от злых духов, желтый приносит в дом благополучие, зеленый олицетворяет счастье. Мечеть была построена по инициативе Ибрагима Хаджи, одного из предводителей дунганского народа, который не выдержал преследований в Китае и был вынужден эмигрировать в Центральную Азию. Фундамент и каменная кладка выполнены местными мастерами, а деревянную часть изготовили китайцы.



На территорию не пускают без специальной одежды Фото: Ксения Маринина / E1.RU Поделиться Поделиться





У мечети богатая история, с которой вы по желанию познакомитесь сами. Заходить на территорию женщинам можно только в специальном одеянии, которое выдают на входе.

Всем женщинам выдали такие накидки Фото: Ксения Маринина / E1.RU Поделиться Поделиться





Почему в Киргизию можно и зимой Спортсмены, а особенно альпинисты и любители горных лыж отлично знают горы Киргизии. В отеле мы встречали пару из Европы, которая вместе с маленьким ребенком прилетела ради гор и альпинизма.

В Киргизии расположена всемирно известная горнолыжная база «Каракол». В советские времена ее использовали для проведения тренировок олимпийской сборной. В 2004 году база была полностью модернизирована. Сегодня «Каракол» — идеальное место не только для подготовки спортсменов, но и для активного отдыха.

Зимних фотографий у меня нет, но посмотрите на эти величественные горы — и сами всё поймете Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, среди величественных хвойных лесов на склонах Тянь-Шаня. В зимнее время температура воздуха днем здесь редко опускается ниже -5 градусов, а большое количество солнечных дней позволяет кататься и загорать одновременно. Лыжный сезон начинается в ноябре и продолжается до апреля. Всё это время можно не беспокоиться о снеге — он покрывает землю плотным слоем, толщина которого колеблется от 1,5 до 2,5 метра. Высочайшая точка Киргизии и Тянь-Шаня — пик Победы, самый северный семитысячник Земли. Он поднимается на без малого 7500 метров. Покорить эту грозную гору почти так же сложно, как Эверест. Всего на Земле пять семитысячников, в том числе три — в Киргизии. Пик Победы альпинисты называют самым неприступным из них.



Гастротуризм

Здесь вы не встретите блюд, похожих на наши, кроме вареного мяса и плова Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Я бы не сказала, что нужно ехать в Киргизию только лишь из-за необычной местной еды, но в этой поездке вы точно откроете для себя что-то новое. Вы знаете, что такое боорсоки? Это традиционный жареный хлеб кочевников, который раньше они брали с собой в дорогу. А что такое курут? Это такой твердый кругляш, похожий на очень соленый сухой сыр. Он изготовлен из спрессованного и высушенного на жаре створоженного кислого молока.

Эти продукты вы найдете везде. Кстати, рекомендую посетить продуктовый рынок, там можно подешевле закупиться деликатесами. Также из Киргизии везут орехи, сухофрукты, конскую колбасу и свежие фрукты (если довезете).



И какое застолье без плова? Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Хотя слоеный пирожок с мясом у нас тоже пекут Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





А это ашлям-фу. Блюдо напоминает кисло-острую жесткую лапшу с мясом и овощами Фото: Антон Буценко Поделиться Поделиться





Киргизы не едят жареного (во всяком случае, я не встречала), зато у них очень вкусное вареное и запеченное мясо с овощами, плов и бешбармак. А еще вам предложат попробовать кушанье с экзотическим названием ашлям-фу. Это одно из самых популярных блюд не только среди туристов, но и среди местных жителей. Этот холодный суп пришел из дунганской кухни в середине XVIII века.

На китайском языке «лянь-фэнь» — холодное блюдо из крахмальной лапши, а «аш» по-киргизски — это еда. В отличие от китайского варианта, в киргизском ашлям-фу есть не только крахмал, но и мясо, лапша, яйца и овощной бульон. А сколько еще есть угощений для туристов...