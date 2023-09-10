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    Вместо Швейцарии и Байкала: семь причин посетить Киргизию в любое время года

    Туристов ждут заснеженные горы и уникальное соленое озеро

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    13 комментариев
    Оказавшись на Иссык-Куле, обязательно возьмите прогулку на катере. Незабываемые виды гарантированы
    Оказавшись на Иссык-Куле, обязательно возьмите прогулку на катере. Незабываемые виды гарантированыФото: Ольга Иванова
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    Любители природы, неисправимые романтики, вы тут? Расскажем вам об интересном месте для вашего отпуска. Киргизия — страна величественных заснеженных вершин, уникального соленого озера и колорита, который вы запомните навсегда. Здесь можно круглый год наслаждаться природой, ходить в горы и кататься с них, знакомиться с культурой и местными традициями.

    Наша коллега из E1.RU Ксения Маринина побывала в Киргизии и отметила для себя места, которые ее покорили и заставили полюбить эту страну. Посетить их можно летом, осенью и весной, а зимой вас ждет отдых в горах.

    Пара важных моментов. Заехать в Киргизию можно по российскому паспорту, оформлять загранпаспорт необязательно. Самостоятельно передвигаться по стране лучше туристическими автобусами GoBus либо на арендованном автомобиле. Рубли лучше заранее обменять на сомы или сделать это в начале поездки, благо обменников много. Курс практически один к одному.

    Озеро Иссык-Куль

    Величественный Иссык-Куль покорит вас в любое время года. Его бескрайние воды бережно обнимает заснеженный Тянь-Шань. Это песочный берег, пьяняще свежий воздух и кристально чистая вода. Главная особенность озера — горный и морской климат. Благодаря огромной толще воды оно не успевает охладиться и никогда не замерзает.

    В Иссык-Куль втекает около 80 рек и притоков, стекающих с ледников. Озеро накапливает все ценные минеральные вещества, приносимые реками. Чем здесь заняться? Я была и на северном, и на южном побережье, у каждой стороны есть свои преимущества и минусы.

    Бирюзовая вода и величественные горы — вот с чем в первую очередь ассоциируется Киргизия
    Бирюзовая вода и величественные горы — вот с чем в первую очередь ассоциируется КиргизияФото: Антон Буценко
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    На северной стороне вы найдете санатории с лечебными программами, их достаточно много. Во время поездки мы посетили «Голубой Иссык-Куль». Не сомневаюсь в эффективности лечения, воздух там и правда волшебный. Я вдохнула его полной грудью, и хотелось вдохнуть еще немного сверху.

    Это санаторий «Голубой Иссык-Куль»
    Это санаторий «Голубой Иссык-Куль»Фото: Антон Буценко
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    Вода прозрачная, а дно нежное, песочное — кайф и наслаждение. Не хуже нашего Байкала, да еще и с видом на горы
    Вода прозрачная, а дно нежное, песочное — кайф и наслаждение. Не хуже нашего Байкала, да еще и с видом на горыФото: Ольга Иванова
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    Да и кормят как в детском лагере — по часам и очень вкусно: первое, второе, чай с булочкой. Но я советую не ждать красивой архитектуры, высокого сервиса, шикарных номеров. Всё замерло примерно в 2000-х, будто кто-то заколдовал эти санатории и дома отдыха. Это минус.

    Все санатории здесь будто застряли в 2000-х
    Все санатории здесь будто застряли в 2000-хФото: Антон Буценко
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    Лечение на старом неприглядном оборудовании — но дешевле, чем у нас, и не менее эффективно
    Лечение на старом неприглядном оборудовании — но дешевле, чем у нас, и не менее эффективноФото: Антон Буценко
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    Из плюсов — это недорого. Например, с 1 сентября по 31 декабря двухместный номер стоит 4400 сом (напомню, национальная валюта почти равна рублю), это с лечением и трехразовым питанием. Кормят тут и правда вкусно, да и подышать воздухом и полечиться в санатории точно пойдет всем на пользу.

    Это пляж отеля «Радуга West». Чисто, красиво, современно. Достойное место
    Это пляж отеля «Радуга West». Чисто, красиво, современно. Достойное местоФото: Антон Буценко
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    На северном берегу есть и современные отели, такие как «Каприз» (около 7 тысяч за двоих за сутки, с завтраком) и «Радуга West» (около 11 тысяч на двоих, апартаменты с бассейном без питания). Хороших отелей тут достаточно, на разный запрос и кошелек.

    Коттеджи комфортные, с неплохим современным ремонтом
    Коттеджи комфортные, с неплохим современным ремонтомФото: Антон Буценко
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    И везде огромные красивые розы, таких я не видела нигде в жизни... Дополнительный аргумент для дачников слетать в Киргизию
    И везде огромные красивые розы, таких я не видела нигде в жизни... Дополнительный аргумент для дачников слетать в КиргизиюФото: Ксения Маринина / E1.RU
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    В апартаментах «Радуга West» мы были в день вылета. Я мечтала забыть о вечернем рейсе и остаться на неделю, настолько там было комфортно. Шикарный песчаный пляж, чистая вода, комфортные коттеджи, изысканная национальная еда. Но самое замурчательное — это Иссык-Куль с кристально чистой водой, видами на заснеженный Тянь-Шань и воздухом, который кружит голову своей свежестью.

    Территория зеленая и очень ухоженная, днем тут всегда работают садовники
    Территория зеленая и очень ухоженная, днем тут всегда работают садовникиФото: Антон Буценко
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    Северное побережье — для тех, кто любит комфорт, сервис и всё, к чему мы привыкли, а южное — для активистов-экстремалов, которые хотят пожить в юрточном лагере, съездить в горы, ущелья, прокатиться на лошадях до водопадов. Приехав сюда с северного берега, мы словно попали в другую страну. Там пока еще строят дороги, поэтому путь местами был неприятным, щебенка знатно нас потрясла, но машины проехать смогут.

    Пейзажи во всей Киргизии головокружительные. К сожалению, то же самое могу сказать и про дороги. Половина страны — в ремонтах и щебенке, но скоро должно стать лучше
    Пейзажи во всей Киргизии головокружительные. К сожалению, то же самое могу сказать и про дороги. Половина страны — в ремонтах и щебенке, но скоро должно стать лучшеФото: Антон Буценко
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    Это потрясающе, если абстрагироваться от плохой дороги
    Это потрясающе, если абстрагироваться от плохой дорогиФото: Антон Буценко
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    Истинных ценителей дорогами не испугать, тем более в Киргизии и вправду много уникальных мест. Природа практически не тронута человеком, никакого мусора или грязи. Даже вдоль Иссык-Куля, где туристы вполне могли всё засорить, чистота и нет людей. Возможно, это временно. Но вы еще успеете насладиться нетронутой природой, пока умные инвесторы не застроили всю страну.

    Южное побережье практически никак не испорчено человеком. Это выглядит вдохновляюще и необычно
    Южное побережье практически никак не испорчено человеком. Это выглядит вдохновляюще и необычноФото: Антон Буценко
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    Долина Кок-Жайык

    Это лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть, но я попробую рассказать. Долина Кок-Жайык находится в ущелье Джеты-Огуз, в 25 километрах от города Каракол. Она является одним из главных летних пастбищ (джайлоо) на юге от Иссык-Куля.

    Такая красота в горах Тескей Ала-Тоо: 1600 метров над уровнем моря, входит в территорию геопарка «Тескей» на южном побережье озера Иссык-Куль
    Такая красота в горах Тескей Ала-Тоо: 1600 метров над уровнем моря, входит в территорию геопарка «Тескей» на южном побережье озера Иссык-КульФото: Антон Буценко
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    Что касается впечатлений: я обомлела. Вся дорога до долины — это обои на телефон или ноутбук и вообще картинка из мечты, в которой ты смотришь на красоту горных рек и дышишь разнотравьем.

    И это тоже вид по пути в Тескей Ала-Тоо
    И это тоже вид по пути в Тескей Ала-ТооФото: Ольга Иванова
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    Мы приехали на поляну, где можно отобедать в юрте с местными жителями вкусным вареным мясом и традиционной кухней.

    Местные жители пригласили нас на обед. Было вкусно, сытно, красочно
    Местные жители пригласили нас на обед. Было вкусно, сытно, красочноФото: Антон Буценко
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    Местные жители ведут активный образ жизни: играют в волейбол, футбол, состязаются на лошадях
    Местные жители ведут активный образ жизни: играют в волейбол, футбол, состязаются на лошадяхФото: Антон Буценко
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    В Киргизии даже дети умеют кататься на лошадях
    В Киргизии даже дети умеют кататься на лошадяхФото: Антон Буценко
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    А когда мы оседлали лошадей и поехали к водопадам, я потеряла дар речи. Мы ехали с сопровождающим, но такая возможность была далеко не у всех. Вообще, это страшно. Страшно красиво, но дорога узкая и каменистая, никаких заграждений и защиты нет.

    Небольшую речку нужно было перейти вброд, поэтому пришлось ехать в горы на лошадках
    Небольшую речку нужно было перейти вброд, поэтому пришлось ехать в горы на лошадкахФото: Антон Буценко
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    Едем с моим киргизским другом, «водителем» лошади наверх к водопадам, и чем ближе к ним, тем хуже дорога. Я трясусь от страха как осиновый лист и в то же время восхищаюсь видами. Никогда не видела ничего подобного. Очень похоже на Швейцарию. Ее я тоже не видела, но смотрела фото в интернете, как и многие из вас.

    Коллега оказалась смелее, поэтому смогла сделать фотографии.

    Я не пожалела об этом выборе
    Я не пожалела об этом выбореФото: Ольга Иванова
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    Такая поразительная красота вас встречает на пути к водопаду «Девичьи слезы»
    Такая поразительная красота вас встречает на пути к водопаду «Девичьи слезы»Фото: Ольга Иванова
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    Дойти туда можно и пешком, но в самом начале пути нужно было перейти неглубокую реку, а подходящей обуви для этого не было. Возможно, вы окажетесь не такими бояками, и на коне вам будет комфортнее, чем мне. Но и я не пожалела: гордилась, что всё-таки решилась на эту прогулку.

    Фото: Ольга Иванова
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    Маленькие человечки на лошадках — наша группа
    Маленькие человечки на лошадках — наша группаФото: Антон Буценко
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    Ну чем не Швейцария?
    Ну чем не Швейцария?Фото: Антон Буценко
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    Юрточный лагерь «Алмалуу»

    Так выглядит въезд в лагерь посреди поля
    Так выглядит въезд в лагерь посреди поляФото: Антон Буценко
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    В Киргизии развит джайлоо-туризм. Поездки устраиваются в населенные коренными народами труднодоступные места, которых цивилизация практически не коснулась, где нет электричества и мобильной связи — идеально для тех, кто устал от бешеного ритма мегаполисов. Нас привезли в один из таких юрточных городков. Этот вариант точно не для тех, кто ценит не только досуг, но и условия проживания.

    Юрты расположены на достаточном удалении друг от друга
    Юрты расположены на достаточном удалении друг от другаФото: Антон Буценко
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    Я не особо привередлива, поэтому была готова сутки потусить в юртах. Кстати, там мы встретили много иностранцев, в том числе бельгийцев и норвежцев.

    Напротив входа в лагерь — вот такой пейзаж. Словно картина маслом
    Напротив входа в лагерь — вот такой пейзаж. Словно картина масломФото: Антон Буценко
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    Это уютное место на равнине в окружении гор, где-то на берегу Иссык-Куля. До озера не то чтобы рукой подать, но при желании можно дойти. На территории есть юрты, столовая-юрта, загоны с разными животными (коняшками, зайцами, коровами, быками и другими), которых можно покормить, места у них достаточно много. Также в городке есть общие туалеты (вполне приличные и привычные нам), умывальники, душевые, детская площадка, качели и зоны барбекю.

    По территории бегают красивые коняшки
    По территории бегают красивые коняшкиФото: Антон Буценко
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    Есть необычные качели. Попробовала, понравилось. Небезопасно
    Есть необычные качели. Попробовала, понравилось. НебезопасноФото: Антон Буценко
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    Континентальный завтрак включен в проживание, по утрам все собираются в юрте-столовой. Едят все сидя на коврах за низкими столами, как и принято у кочевников. Еда вполне вкусная, голодными не останетесь.

    В юрте-столовой утром накрывают континентальный завтрак для гостей
    В юрте-столовой утром накрывают континентальный завтрак для гостейФото: Антон Буценко
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    Предполагается, что по прибытии в лагерь вы будете заниматься пешим туризмом, велоспортом и рыбной ловлей. Виды там потрясающие. Кстати, у вас точно получится отдохнуть от суеты и большого города, ведь Wi-Fi там не раздают принципиально.

    Рерих! Но в реальности
    Рерих! Но в реальностиФото: Антон Буценко
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    Ночью там прохладнее, чем в городе, но каждому постояльцу выдают верблюжье одеяло, большое и тяжелое. Под ним быстро и с удовольствием засыпаешь. В юрте есть и печь, ее не топят только летом, а осенью можно закинуть дровишек и сладко уснуть под звуки потрескивающего дерева. В каждой юрте есть электричество и розетки, так что про цивилизацию вы всё же не забудете.

    А так выглядит юрта внутри. В центре — печка
    А так выглядит юрта внутри. В центре — печкаФото: Антон Буценко
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    Фото: Антон Буценко
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    Недалеко от юрточного лагеря есть такая романтичная лавочка
    Недалеко от юрточного лагеря есть такая романтичная лавочкаФото: Ольга Иванова
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    «Рух Ордо»

    Величественный вход в «Рух Ордо»
    Величественный вход в «Рух Ордо»Фото: Антон Буценко
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    Это единственный музей под открытым небом на побережье озера Иссык-Куль, находится он в городе Чолпон-Ата. Комплекс включает в себя десять мини-музеев, в том числе Дом-музей Чингиза Айтматова, Зал кыргызского искусства и культуры, картинную и фотогалерею, беседку Саякбая Каралаева, Сокровищницу знаний и пять часовен, каждая из которых представляет одну из мировых конфессий: ислам, католицизм, православие, буддизм и иудаизм — как символ того, что Бог един для всех.

    Часовни представляют пять мировых конфессий
    Часовни представляют пять мировых конфессийФото: Антон Буценко
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    Фото: Антон Буценко
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    Также на территории комплекса есть десятки скульптур, сотни картин и ручных изделий, которые бережно передавались из поколения в поколение. При этом «Рух Ордо» постоянно пополняется новыми и интересными экспонатами. За полтора часа с экскурсоводом мы познакомились с историей, культурой и бытом Кыргызстана, послушали национальную музыку. Меня тронуло до глубины души, с видом на горы это звучит особенно проникновенно.

    Здесь вы можете послушать национальную музыку с народными инструментами
    Здесь вы можете послушать национальную музыку с народными инструментамиФото: Антон Буценко
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    Фото: Антон Буценко
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    Дунганская деревянная мечеть

    Эта мечеть построена без единого гвоздя
    Эта мечеть построена без единого гвоздяФото: Ксения Маринина / E1.RU
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    В городе Каракол мы посетили уникальное здание — Дунганскую деревянную мечеть, построенную без единого гвоздя. Строители использовали лишь деревянные балки из тянь-шаньской ели, карагача и местного тополя. Также в отделке здания использовался орех.

    Дунгане — потомки китайской народности хуэй, которая исповедует ислам.

    Каждый цвет на фасаде мечети олицетворяет различные дунганские культурные концепты: красный оберегает от злых духов, желтый приносит в дом благополучие, зеленый олицетворяет счастье. Мечеть была построена по инициативе Ибрагима Хаджи, одного из предводителей дунганского народа, который не выдержал преследований в Китае и был вынужден эмигрировать в Центральную Азию. Фундамент и каменная кладка выполнены местными мастерами, а деревянную часть изготовили китайцы.

    На территорию не пускают без специальной одежды
    На территорию не пускают без специальной одеждыФото: Ксения Маринина / E1.RU
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    У мечети богатая история, с которой вы по желанию познакомитесь сами. Заходить на территорию женщинам можно только в специальном одеянии, которое выдают на входе.

    Всем женщинам выдали такие накидки
    Всем женщинам выдали такие накидкиФото: Ксения Маринина / E1.RU
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    Почему в Киргизию можно и зимой

    Спортсмены, а особенно альпинисты и любители горных лыж отлично знают горы Киргизии. В отеле мы встречали пару из Европы, которая вместе с маленьким ребенком прилетела ради гор и альпинизма.

    В Киргизии расположена всемирно известная горнолыжная база «Каракол». В советские времена ее использовали для проведения тренировок олимпийской сборной. В 2004 году база была полностью модернизирована. Сегодня «Каракол» — идеальное место не только для подготовки спортсменов, но и для активного отдыха.

    Зимних фотографий у меня нет, но посмотрите на эти величественные горы — и сами всё поймете
    Зимних фотографий у меня нет, но посмотрите на эти величественные горы — и сами всё пойметеФото: Антон Буценко
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    База расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря, среди величественных хвойных лесов на склонах Тянь-Шаня. В зимнее время температура воздуха днем здесь редко опускается ниже -5 градусов, а большое количество солнечных дней позволяет кататься и загорать одновременно. Лыжный сезон начинается в ноябре и продолжается до апреля. Всё это время можно не беспокоиться о снеге — он покрывает землю плотным слоем, толщина которого колеблется от 1,5 до 2,5 метра.

    Высочайшая точка Киргизии и Тянь-Шаня — пик Победы, самый северный семитысячник Земли. Он поднимается на без малого 7500 метров. Покорить эту грозную гору почти так же сложно, как Эверест. Всего на Земле пять семитысячников, в том числе три — в Киргизии. Пик Победы альпинисты называют самым неприступным из них.

    Гастротуризм

    Здесь вы не встретите блюд, похожих на наши, кроме вареного мяса и плова
    Здесь вы не встретите блюд, похожих на наши, кроме вареного мяса и пловаФото: Антон Буценко
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    Я бы не сказала, что нужно ехать в Киргизию только лишь из-за необычной местной еды, но в этой поездке вы точно откроете для себя что-то новое. Вы знаете, что такое боорсоки? Это традиционный жареный хлеб кочевников, который раньше они брали с собой в дорогу. А что такое курут? Это такой твердый кругляш, похожий на очень соленый сухой сыр. Он изготовлен из спрессованного и высушенного на жаре створоженного кислого молока.

    Эти продукты вы найдете везде. Кстати, рекомендую посетить продуктовый рынок, там можно подешевле закупиться деликатесами. Также из Киргизии везут орехи, сухофрукты, конскую колбасу и свежие фрукты (если довезете).

    И какое застолье без плова?
    И какое застолье без плова?Фото: Антон Буценко
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    Хотя слоеный пирожок с мясом у нас тоже пекут
    Хотя слоеный пирожок с мясом у нас тоже пекутФото: Антон Буценко
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    А это ашлям-фу. Блюдо напоминает кисло-острую жесткую лапшу с мясом и овощами
    А это ашлям-фу. Блюдо напоминает кисло-острую жесткую лапшу с мясом и овощамиФото: Антон Буценко
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    Киргизы не едят жареного (во всяком случае, я не встречала), зато у них очень вкусное вареное и запеченное мясо с овощами, плов и бешбармак. А еще вам предложат попробовать кушанье с экзотическим названием ашлям-фу. Это одно из самых популярных блюд не только среди туристов, но и среди местных жителей. Этот холодный суп пришел из дунганской кухни в середине XVIII века.

    На китайском языке «лянь-фэнь» — холодное блюдо из крахмальной лапши, а «аш» по-киргизски — это еда. В отличие от китайского варианта, в киргизском ашлям-фу есть не только крахмал, но и мясо, лапша, яйца и овощной бульон. А сколько еще есть угощений для туристов...

    Оказавшись на Иссык-Куле, обязательно возьмите прогулку на катере. Незабываемые виды гарантированы
    Оказавшись на Иссык-Куле, обязательно возьмите прогулку на катере. Незабываемые виды гарантированыФото: Ольга Иванова
    Бирюзовая вода и величественные горы — вот с чем в первую очередь ассоциируется Киргизия
    Бирюзовая вода и величественные горы — вот с чем в первую очередь ассоциируется КиргизияФото: Антон Буценко
    Это санаторий «Голубой Иссык-Куль»
    Это санаторий «Голубой Иссык-Куль»Фото: Антон Буценко
    Вода прозрачная, а дно нежное, песочное — кайф и наслаждение. Не хуже нашего Байкала, да еще и с видом на горы
    Вода прозрачная, а дно нежное, песочное — кайф и наслаждение. Не хуже нашего Байкала, да еще и с видом на горыФото: Ольга Иванова
    Все санатории здесь будто застряли в 2000-х
    Все санатории здесь будто застряли в 2000-хФото: Антон Буценко
    Лечение на старом неприглядном оборудовании — но дешевле, чем у нас, и не менее эффективно
    Лечение на старом неприглядном оборудовании — но дешевле, чем у нас, и не менее эффективноФото: Антон Буценко
    Это пляж отеля «Радуга West». Чисто, красиво, современно. Достойное место
    Это пляж отеля «Радуга West». Чисто, красиво, современно. Достойное местоФото: Антон Буценко
    Коттеджи комфортные, с неплохим современным ремонтом
    Коттеджи комфортные, с неплохим современным ремонтомФото: Антон Буценко
    И везде огромные красивые розы, таких я не видела нигде в жизни... Дополнительный аргумент для дачников слетать в Киргизию
    И везде огромные красивые розы, таких я не видела нигде в жизни... Дополнительный аргумент для дачников слетать в КиргизиюФото: Ксения Маринина / E1.RU
    Территория зеленая и очень ухоженная, днем тут всегда работают садовники
    Территория зеленая и очень ухоженная, днем тут всегда работают садовникиФото: Антон Буценко
    Пейзажи во всей Киргизии головокружительные. К сожалению, то же самое могу сказать и про дороги. Половина страны — в ремонтах и щебенке, но скоро должно стать лучше
    Пейзажи во всей Киргизии головокружительные. К сожалению, то же самое могу сказать и про дороги. Половина страны — в ремонтах и щебенке, но скоро должно стать лучшеФото: Антон Буценко
    Это потрясающе, если абстрагироваться от плохой дороги
    Это потрясающе, если абстрагироваться от плохой дорогиФото: Антон Буценко
    Южное побережье практически никак не испорчено человеком. Это выглядит вдохновляюще и необычно
    Южное побережье практически никак не испорчено человеком. Это выглядит вдохновляюще и необычноФото: Антон Буценко
    Такая красота в горах Тескей Ала-Тоо: 1600 метров над уровнем моря, входит в территорию геопарка «Тескей» на южном побережье озера Иссык-Куль
    Такая красота в горах Тескей Ала-Тоо: 1600 метров над уровнем моря, входит в территорию геопарка «Тескей» на южном побережье озера Иссык-КульФото: Антон Буценко
    И это тоже вид по пути в Тескей Ала-Тоо
    И это тоже вид по пути в Тескей Ала-ТооФото: Ольга Иванова
    Местные жители пригласили нас на обед. Было вкусно, сытно, красочно
    Местные жители пригласили нас на обед. Было вкусно, сытно, красочноФото: Антон Буценко
    Местные жители ведут активный образ жизни: играют в волейбол, футбол, состязаются на лошадях
    Местные жители ведут активный образ жизни: играют в волейбол, футбол, состязаются на лошадяхФото: Антон Буценко
    В Киргизии даже дети умеют кататься на лошадях
    В Киргизии даже дети умеют кататься на лошадяхФото: Антон Буценко
    Небольшую речку нужно было перейти вброд, поэтому пришлось ехать в горы на лошадках
    Небольшую речку нужно было перейти вброд, поэтому пришлось ехать в горы на лошадкахФото: Антон Буценко
    Я не пожалела об этом выборе
    Я не пожалела об этом выбореФото: Ольга Иванова
    Такая поразительная красота вас встречает на пути к водопаду «Девичьи слезы»
    Такая поразительная красота вас встречает на пути к водопаду «Девичьи слезы»Фото: Ольга Иванова
    Фото: Ольга Иванова
    Маленькие человечки на лошадках — наша группа
    Маленькие человечки на лошадках — наша группаФото: Антон Буценко
    Ну чем не Швейцария?
    Ну чем не Швейцария?Фото: Антон Буценко
    Так выглядит въезд в лагерь посреди поля
    Так выглядит въезд в лагерь посреди поляФото: Антон Буценко
    Юрты расположены на достаточном удалении друг от друга
    Юрты расположены на достаточном удалении друг от другаФото: Антон Буценко
    Напротив входа в лагерь — вот такой пейзаж. Словно картина маслом
    Напротив входа в лагерь — вот такой пейзаж. Словно картина масломФото: Антон Буценко
    По территории бегают красивые коняшки
    По территории бегают красивые коняшкиФото: Антон Буценко
    Есть необычные качели. Попробовала, понравилось. Небезопасно
    Есть необычные качели. Попробовала, понравилось. НебезопасноФото: Антон Буценко
    В юрте-столовой утром накрывают континентальный завтрак для гостей
    В юрте-столовой утром накрывают континентальный завтрак для гостейФото: Антон Буценко
    Рерих! Но в реальности
    Рерих! Но в реальностиФото: Антон Буценко
    А так выглядит юрта внутри. В центре — печка
    А так выглядит юрта внутри. В центре — печкаФото: Антон Буценко
    Фото: Антон Буценко
    Недалеко от юрточного лагеря есть такая романтичная лавочка
    Недалеко от юрточного лагеря есть такая романтичная лавочкаФото: Ольга Иванова
    Величественный вход в «Рух Ордо»
    Величественный вход в «Рух Ордо»Фото: Антон Буценко
    Часовни представляют пять мировых конфессий
    Часовни представляют пять мировых конфессийФото: Антон Буценко
    Фото: Антон Буценко
    Здесь вы можете послушать национальную музыку с народными инструментами
    Здесь вы можете послушать национальную музыку с народными инструментамиФото: Антон Буценко
    Фото: Антон Буценко
    Эта мечеть построена без единого гвоздя
    Эта мечеть построена без единого гвоздяФото: Ксения Маринина / E1.RU
    На территорию не пускают без специальной одежды
    На территорию не пускают без специальной одеждыФото: Ксения Маринина / E1.RU
    Всем женщинам выдали такие накидки
    Всем женщинам выдали такие накидкиФото: Ксения Маринина / E1.RU
    Зимних фотографий у меня нет, но посмотрите на эти величественные горы — и сами всё поймете
    Зимних фотографий у меня нет, но посмотрите на эти величественные горы — и сами всё пойметеФото: Антон Буценко
    Здесь вы не встретите блюд, похожих на наши, кроме вареного мяса и плова
    Здесь вы не встретите блюд, похожих на наши, кроме вареного мяса и пловаФото: Антон Буценко
    И какое застолье без плова?
    И какое застолье без плова?Фото: Антон Буценко
    Хотя слоеный пирожок с мясом у нас тоже пекут
    Хотя слоеный пирожок с мясом у нас тоже пекутФото: Антон Буценко
    А это ашлям-фу. Блюдо напоминает кисло-острую жесткую лапшу с мясом и овощами
    А это ашлям-фу. Блюдо напоминает кисло-острую жесткую лапшу с мясом и овощамиФото: Антон Буценко

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    Комментарии 13

    Гость10 Сен 2023 в 09:13
    Джайляу, автор.
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