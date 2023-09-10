Ротавирус может убить. Четыре простых правила, которые спасут вашу жизнь

Ротавирусная инфекция может сопровождаться слабостью и высокой температурой Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Обычно ротавирусная инфекция воспринимается как что-то досадное, но не очень серьезное: пару дней неприятных симптомов, и снова всё в порядке. Однако такое отношение к ротавирусу может обернуться трагедией, ведь на самом деле инфекция может вызывать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, только детская смертность в мире от ротавирусной инфекции составляет 2,5–3% от всех смертей, и на днях случай смерти зафиксировали в Сочи. Мы поговорили с врачами о том, как защититься от ротавируса и не допустить тяжелых последствий.



Воспринимайте болезнь всерьез Самой главной ошибкой при ротавирусной инфекции является то, что ее считают неопасной — рвота и диарея, которыми она сопровождается, кажутся не самыми тяжелыми симптомами. А ведь возникают они не просто так — ротавирус поражает слизистую желудка и кишечника.

— В зависимости от того, что больше поражено, те симптомы и доминируют, — говорит терапевт, аллерголог-иммунолог клиники «ВитаМедика» Иван Скороходов. — Если больше поражена слизистая желудка — будет тошнота и рвота, как правило, очень интенсивная, если слизистая кишечника — будет диарея, жидкий, водянистый стул, урчание, вздутие, боли в животе. Температура при этом может быть достаточно высокая, иногда доходит до сорока градусов.



Инфекция действительно может пройти без серьезных последствий, но если не воспринимать болезнь всерьез, то можно упустить момент ухудшения.

— Основным осложнением, особенно у детей, является обезвоживание организма и резкая потеря массы тела, — говорит главный врач ИНВИТРО-Урал Надежда Подкорытова. — Другие последствия ротавируса: присоединение бактериальной инфекции, нарушения со стороны нервной системы (судороги, нарушение сознания), острая почечная недостаточность.

Особую опасность ротавирусная инфекция представляет для детей до 7 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.



Не допускайте обезвоживания Опасность для человека в основном представляет даже не сам вирус и не боли в животе, а именно вызванные поражением слизистой рвота и диарея. Человек при этом теряет электролиты, это приводит к обезвоживанию, нарушению электролитного обмена.



— Симптомы обезвоживания: сухость во рту, очень низкое давление, учащенное сердцебиение, выраженная слабость, — говорит Иван Скороходов. — Слабость при ротавирусе будет в любом случае, но при обезвоживании она нарастает, человек не встает с кровати.

— Ситуацию часто усугубляет то, что люди в этих состояниях боятся и не хотят пить воду, чтобы не усиливать приступы тошноты и диареи, а делать это просто необходимо и лучше всего отдать предпочтение чистой негазированной воде, — отмечает Надежда Подкорытова.



Иван Скороходов говорит, что очень часто люди считают основным лечением при ротавирусной инфекции «Регидрон», однако он необходим, только если жидкий стул и рвота частые. И очень важно пить его небольшими порциями в течение дня, в противном случае большое количество жидкости спровоцирует приступ рвоты.

Обращайтесь к врачу Хотя рвота и диарея, особенно у взрослого человека, могут казаться не очень серьезными симптомами, слишком частые позывы — уже повод обратиться к врачу. Если же симптомы не проходят больше суток — обращаться к врачу нужно уже экстренно. Также следует обращать внимание на дополнительные симптомы.



— Симптомы, при которых необходимо вызывать скорую, у взрослых и детей одинаковы: редкое мочеиспускание, диарея и тошнота, длящиеся больше суток, стул с кровью, сухость во рту и высокая температура тела, — говорит Надежда Подкорытова. — Рекомендуется не заниматься самолечением, так как риск развития осложнений достаточно высокий, если вовремя не обратиться к врачу.

Не пренебрегайте профилактикой

Подхватить ротавирус очень просто — это высококонтагиозная инфекция, человек остается источником заражения на протяжении 5–7 дней, а передается вирус бытовым путем. Тем не менее элементарной профилактикой пренебрегать не стоит: мыть руки после контакта с поверхностями в общественных местах, мыть фрукты и овощи и соблюдать другие элементарные правила гигиены.



Напомним, в 2022 году в военно-патриотическом детском лагере «Авангард», что расположен в городе Мирном, отравились 23 ребенка. Восемь из них оказались в больнице, а работу лагеря спустя десять дней работы приостановил Роспотребнадзор. Вначале сообщалось о семи госпитализированных, а к вечеру 9 июня в больнице оказались уже восемь детей. Из-за инцидента в «Авангарде» возбудили уголовное дело.