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    В Крыму за вечер сбили три беспилотника

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    9 комментариев

    Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 9 сентября сообщил о трех сбитых над полуостровом беспилотникам. О разрушениях и пострадавших информации нет.

    О первом сбитом БПЛА Аксенов написал в своем телеграм-канале в половину восьмого вечера. По его словам, дрон сбили в северо-западной части республики силами ПВО.

    Еще через час он сообщил о двух беспилотниках, которые были сбиты на западе Крыма.

    Ранее сообщалось, что в Симферополе загорелась воинская часть. Местные власти заверили, что возгорание связано с бытовыми причинами.

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    Комментарии 9

    Гость09 Сен 2023 в 21:46
    И поймали много рыбы .
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