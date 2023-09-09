В Крыму за вечер сбили три беспилотника

Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 9 сентября сообщил о трех сбитых над полуостровом беспилотникам. О разрушениях и пострадавших информации нет.

О первом сбитом БПЛА Аксенов написал в своем телеграм-канале в половину восьмого вечера. По его словам, дрон сбили в северо-западной части республики силами ПВО.

Еще через час он сообщил о двух беспилотниках, которые были сбиты на западе Крыма.

Ранее сообщалось, что в Симферополе загорелась воинская часть. Местные власти заверили, что возгорание связано с бытовыми причинами.