Пострадавшего увезли в больницу после пожара на юго-западе Петербурга

Помощь пожарных и медиков потребовалась в Красносельском районе Петербурга, где субботним вечером загорелась квартира.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербурга, на улицу Партизана Германа, 41, пожарно-спасательные подразделения спешили немногим позже семи часов вечера 9 сентября.

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. Распространиться ему не дали. По данным ведомства, обгорел один квадратный метр обстановки. Силами трёх расчетов пожар ликвидировали в 19:24.

«Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в МЧС.