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    Пострадавшего увезли в больницу после пожара на юго-западе Петербурга

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    Помощь пожарных и медиков потребовалась в Красносельском районе Петербурга, где субботним вечером загорелась квартира.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербурга, на улицу Партизана Германа, 41, пожарно-спасательные подразделения спешили немногим позже семи часов вечера 9 сентября.

    Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире. Распространиться ему не дали. По данным ведомства, обгорел один квадратный метр обстановки. Силами трёх расчетов пожар ликвидировали в 19:24.

    «Пострадал один человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в МЧС.

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    Комментарии 1

    Гость09 Сен 2023 в 20:41
    Мне пофигу.
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