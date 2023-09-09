На Васильевском острове пожар в «мясном музее» выгнал на улицу 15 человек

Клубы дыма в районе пересечения 7-й линии и Большого проспекта Васильевского острова читатель «Фонтанки» заметил ближе к семи часам вечера. Его источник — расположенный на углу бар «Явмясо». На своем сайте сеть обещает «мясной музей, где можно попробовать искусство на вкус».

Пожар прервал ужин в гриль-баре на Васильевском острове в Петербурге 9 сентября. В заведении местами оказалось слишком жирно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в кафе поступил на пульт дежурного около половины седьмого. В 19:16 его ликвидировали с привлечением трёх расчётов.

«До прибытия сотрудников МЧС из кафе самостоятельно вышли 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.