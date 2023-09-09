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    На Васильевском острове пожар в «мясном музее» выгнал на улицу 15 человек

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    Пожар прервал ужин в гриль-баре на Васильевском острове в Петербурге 9 сентября. В заведении местами оказалось слишком жирно.

    Клубы дыма в районе пересечения 7-й линии и Большого проспекта Васильевского острова читатель «Фонтанки» заметил ближе к семи часам вечера. Его источник — расположенный на углу бар «Явмясо». На своем сайте сеть обещает «мясной музей, где можно попробовать искусство на вкус».

    читатель «Фонтанки» Владимир

    Субботним вечером на кухне заведения загорелся жир в вентиляционной трубе.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в кафе поступил на пульт дежурного около половины седьмого. В 19:16 его ликвидировали с привлечением трёх расчётов.

    «До прибытия сотрудников МЧС из кафе самостоятельно вышли 15 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    Гость09 Сен 2023 в 20:26
    Мне пофигу.
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