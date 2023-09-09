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    Страны G20 обнародовали итоговую декларацию встречи

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    Страны G20 выпустили итоговую декларацию встречи 9 сентября. В ней много про Россию, Украину, санкции и продовольственную безопасность.

    В 34-страничном документе говорится, что «все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте», и «воздерживаться от угрозы силой или применения силы с целью территориальных приобретений против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства». При этом лидеры G20 отметили, что саммит не является платформой для решения геополитических проблем.

    В документе также отмечается, что страны группы двадцати разошлись во взглядах и оценках ситуации на Украине. Авторы декларации назвали недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

    Участники оценили усилия Турции, направленные на укрепление продовольственной безопасности. Страны G20 призвали к «полной, своевременной и эффективной реализации» пунктов соглашения для поставок зерна, продовольствия, удобрений и сырья из России и Украины. И пообещали сами не вводить санкций на торговлю сельхозпродукцией.

    Следующие саммиты G20 пройдут в Бразилии в 2024 году, в 2025 году — в ЮАР, и в 2026 — в США.

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