Не только военкоматы. В Петербурге сожгли торговый павильон, с ним сгорели более полумиллиона рублей

Объект торговли подвергся нападению в Выборгском районе Петербурга. Бросок снаряда-зажигалки обошёлся владельцам в сотни тысяч рублей.

Чужую руку увидели в пожаре, который тушили в ночь на пятницу на улице Симонова, 1, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. По информации МЧС, огонь уничтожил два квадратных метра обстановки торгового павильона. К половине третьего ночи возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

Полицейские установили, что разжигали на Симонова двое мужчин. Оба по виду не старше 25 лет, одеты в чёрное. Во втором часу ночи они разбили стекло и забросили внутрь что-то, спровоцировавшее пожар. Магазин текстильной продукции сгорел. Собственник помещения оценил ущерб в 20 тысяч рублей, арендовавший павильон предприниматель заявил, что потерял 600 тысяч.