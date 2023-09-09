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    Не только военкоматы. В Петербурге сожгли торговый павильон, с ним сгорели более полумиллиона рублей

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    Объект торговли подвергся нападению в Выборгском районе Петербурга. Бросок снаряда-зажигалки обошёлся владельцам в сотни тысяч рублей.

    Чужую руку увидели в пожаре, который тушили в ночь на пятницу на улице Симонова, 1, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. По информации МЧС, огонь уничтожил два квадратных метра обстановки торгового павильона. К половине третьего ночи возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

    Полицейские установили, что разжигали на Симонова двое мужчин. Оба по виду не старше 25 лет, одеты в чёрное. Во втором часу ночи они разбили стекло и забросили внутрь что-то, спровоцировавшее пожар. Магазин текстильной продукции сгорел. Собственник помещения оценил ущерб в 20 тысяч рублей, арендовавший павильон предприниматель заявил, что потерял 600 тысяч.

    Поджигателей ищут в рамках дела об умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).

    © Фонтанка.Ру

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