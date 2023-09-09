Под Петербургом нашли наркосклад на колёсах. Вес изъятого превысил центнер

В изоляторе временного содержания проснулся 40-летний водитель «Форда» с петербургскими номерами, который остановили в Гатчинском районе Ленобласти. Машина оказалась загружена запрещёнными веществами.

По информации «Фонтанки», в изолятор временного содержания в ночь на 9 сентября угодил житель Всеволожского района Ленобласти. Два дня назад он ехал через село Никольское и на Киевском шоссе не избежал встречи с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков.

«Форд Мондео», по предварительным данным, зарегистрированный на 40-летнюю петербурженку, потрошили не зря. Экспертиза установила, что как минимум в одном из найденных в автомобиле свёртков в плёнку были завёрнуты плитки растительного наркотика весом примерно в килограмм. Это малая часть отправленного на исследование. Всего из машины достали шесть строительных мешков с брикетами, вес которых превысил 120 килограммов.