Наблюдателям на выборах в Геленджике выдали повестки

Двое наблюдателей получили повестки в письменной форме, еще устно одному велели явиться в военкомат. В военкомате Геленджика свою причастность отрицают.

Как пишет 93.ru, повестку на одном из участков в Геленжике получил независимый наблюдатель от мужчины в военной форме. В ней сказано, что получатель должен явиться в военкомат для уточнения данных и получения мобилизационного предписания.

По словам наблюдателя, кроме него повестку выдали еще одному человеку, третий получил устное повеление прийти в военкомат.

В военкомате заявили, что указания раздавать повестки на избирательных участках не было, а мероприятия по учету даже не запланированы. При этом городские власти заявили, что повестки обоим вручили так как оба не явились в военкомат после предыдущей попытки вручения.