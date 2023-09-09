В Петербурге из бизнес-центра у «Пролетарской» после драки коллег увезли тело

Нестабильный климат в рабочем коллективе вылился в смертельную драку в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

Экстренные службы в бизнес-центр на проспекте Обуховской Обороны вызвали накануне в четвёртом часу дня. Помощи просил электрик, коллеги которого сошлись на кулаках так, что один остался лежать без движения.

Спасать оказалось некого. Медики констатировали смерть 49-летнего работника. Его 41-летнего коллегу увезли объясняться в отдел полиции. Пока мужчина получил протокол о мелком хулиганстве, в перспективе уголовная статья. По предварительным данным, пятницу электрики отметили алкоголем, беседа под градусом не задалась, и младший из работников нокаутировал коллегу ударом кулака.