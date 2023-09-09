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    Петербурженка заявила о надругательстве над сыном в школьном туалете и указала на подростка

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    Сотрудники правоохранительных органов изучают общение учеников школы Красногвардейского района Петербурга после жалобы матери одного из них. Она уверена, что сын стал жертвой чужой похоти.

    Заявление от 41-летней женщины о преступлении сексуального характера накануне приняли в 52-м отделе полиции, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. Она просила привлечь к ответственности 15-летнего подростка, расстегнувшего штаны перед её ребёнком, который на два года младше.

    С её слов, непотребство происходило в кабинке школьного туалета 7 сентября во второй половине дня. Старший якобы принудил младшего к взаимной мастурбации.

    Информацию передали в Следственный комитет, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

    © Фонтанка.Ру

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