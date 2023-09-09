Петербурженка заявила о надругательстве над сыном в школьном туалете и указала на подростка

Сотрудники правоохранительных органов изучают общение учеников школы Красногвардейского района Петербурга после жалобы матери одного из них. Она уверена, что сын стал жертвой чужой похоти.

Заявление от 41-летней женщины о преступлении сексуального характера накануне приняли в 52-м отделе полиции, стало известно «Фонтанке» 9 сентября. Она просила привлечь к ответственности 15-летнего подростка, расстегнувшего штаны перед её ребёнком, который на два года младше.

С её слов, непотребство происходило в кабинке школьного туалета 7 сентября во второй половине дня. Старший якобы принудил младшего к взаимной мастурбации.