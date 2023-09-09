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    «По не зависящим от нас причинам»: во Внуково рассказали, почему не принимали самолеты

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    Столичный аэропорт Внуково в ночь на 9 сентября столкнулся с временными ограничениями на полеты. Но уже работает, сообщили в авиагавани РИА Новости.

    «По не зависящим от аэропорта причинам» ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 2:32 до 2:51. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сообщили агентству во Внуково.

    Также агентство отметило, что по меньшей мере 13 рейсов были задержаны и четыре отменены — не только во Внуково, но и Шереметьево и Домодедово. В последнее время столичные аэропорты регулярно вынуждены закрываться.

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