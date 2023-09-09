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    В Петербурге замечен двухколесный офис. Он нарушал

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    В Петербурге замечен необычный участник дорожного движения. Видео, которое вызывает сложные чувства, публикует 9 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

    С одной стороны, нельзя не восхититься творческой фантазией и мастеровитым талантом создателя ЭТОГО. Не всякий способен оснастить офисным креслом так называемый «гопед»(самокат с сиденьем).

    С другой стороны — ездок на кресле нарушает правила. На кадрах видно, что двухколесный офис пересекает стоп-линию, едет не в крайнем правом ряду, не подает сигналов о перестроении и создает помехи другим водителям, в том числе такси.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    ГопедДвухколесный офис
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