В Петербурге замечен двухколесный офис. Он нарушал

В Петербурге замечен необычный участник дорожного движения. Видео, которое вызывает сложные чувства, публикует 9 сентября телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
С одной стороны, нельзя не восхититься творческой фантазией и мастеровитым талантом создателя ЭТОГО. Не всякий способен оснастить офисным креслом так называемый «гопед»(самокат с сиденьем).
С другой стороны — ездок на кресле нарушает правила. На кадрах видно, что двухколесный офис пересекает стоп-линию, едет не в крайнем правом ряду, не подает сигналов о перестроении и создает помехи другим водителям, в том числе такси.