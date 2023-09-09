«Чтобы ручки стали такими же, как у сестрёнки». Двухлетнему Гордею нужна помощь в лечении

Гордей родился с тяжёлым пороком недоразвития конечностей. Ему уже провели операцию по коррекции ноги, очередь за правой ручкой. Перед хирургическим вмешательством мальчику поставили аппарат Илизарова, теперь его необходимо снять. И сделать это нужно в самое ближайшее время. Но квоты на данную процедуру закончились.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Гордей Гончаров, 2 года. Тяжёлый порок развития конечностей.

Требуется операция. Стоимость 230 566 ₽. «Гордей — один из наших двойняшек. У обоих детей после рождения выявили порок сердца, а у Гордея ещё и пороки развития конечностей, мочеполовой системы и отсутствие почки. Правая рука сильно укорочена и прижата к телу, не сгибается и не двигается, кисть вывернута, четыре пальца частично срослись, большой палец отсутствует. Правая нога сына тоже короче левой, с подвернутой пяткой.



Полтора месяца Гордея и его сестрёнку врачи выхаживали в больнице, потом началась реабилитация. Сыну разрабатывали правую руку, пытались гипсовать ногу, но результата это не дало. На консультации в петербургском Центре имени Альбрехта хирурги сказали, что поможет только этапное хирургическое лечение, но его пришлось отложить из-за урологических проблем.

И только в мае этого года Гордею провели операцию на стопе — сейчас он уже стал активно ходить, выровнялась длина ног. В августе врачи начали этапное восстановление кисти: её нужно развернуть и вывести в правильное положение. Для этого сыну наложили аппарат Илизарова.



Сейчас пришло время его снять и провести заключительную операцию. Но беда в том, что квоты закончились и сделать операцию за госсчёт можно только в следующем году. А времени терять нельзя, иначе уже проведённое лечение пойдет насмарку. Прошу, помогите оплатить операцию! Самим нам не справиться. Гордей уже столько перенёс и очень хочет, чтобы его ручки «выздоровели» и стали такими же, как у сестрёнки». Кристина Гончарова, Алтайский край.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Гордея врождённая лучевая косорукость тяжёлой степени справа. Выполнен первый этап реконструктивно-пластического лечения косорукости — наложение аппарата Илизарова. В сентябре обязательно нужно провести второй этап — вывести кисть в максимально функционально правильное положение».

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Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



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