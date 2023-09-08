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    Петербуржец рассказал, что его покусала женщина у ресторана

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    44-летний житель Петербурга вынужден был утром 8 сентября идти в травмпункт. У него была странная ночь, врачи наверняка удивились его рассказу.

    Как стало известно «Фонтанке», у мужчины диагностировали укушенную ссадину левой теменной области. После изучения травмы и беседы пациента отпустили лечиться домой. Интересно происхождение укуса. По словам больного, в его голову вцепилась неизвестная женщина. Дело было у ресторана «Алые паруса» на Кронверкской набережной в три часа ночи. В это время заведение уже закрыто, возможно, в этом причина пробуждения хищных инстинктов.

    В полицию пострадавший пока не обращался.

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