«Они что, полупокеры что ли?» На российском ТВ обсудили поход Блинкена и Кулебы за картошкой фри

Обед госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в киевском «Макдоналдсе» не оставил равнодушными ведущих программ федеральных телеканалов.
Пока одни пытались определить, насколько совместное поедание пирожка и картошки фри соответствует традиционным ценностям и для кого в тот день «была голубая Луна», другие осуждали сначала украинского политика за «юношеский алкоголизм», а потом американского — за его отсутствие.
Для чего «смотрящий», «белый господин» и «ревизор, фамилия его Блинкен», по мнению телеэкспертов, приехал в Киев, что хотели сказать всему миру визитом в американский ресторан быстрого питания и можно ли на «одном пакетике картошки какую-то дружбу замутить», узнаете в новом выпуске «Коробки передач».