    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    766мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.92eur104.89

    Fontanka.Digital

    «Они что, полупокеры что ли?» На российском ТВ обсудили поход Блинкена и Кулебы за картошкой фри

    1207
    18 комментариев

    Обед госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в киевском «Макдоналдсе» не оставил равнодушными ведущих программ федеральных телеканалов.

    Пока одни пытались определить, насколько совместное поедание пирожка и картошки фри соответствует традиционным ценностям и для кого в тот день «была голубая Луна», другие осуждали сначала украинского политика за «юношеский алкоголизм», а потом американского — за его отсутствие.

    Для чего «смотрящий», «белый господин» и «ревизор, фамилия его Блинкен», по мнению телеэкспертов, приехал в Киев, что хотели сказать всему миру визитом в американский ресторан быстрого питания и можно ли на «одном пакетике картошки какую-то дружбу замутить», узнаете в новом выпуске «Коробки передач».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Коробка передачFontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close