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    Сборная США сенсационно проиграла немцам в баскетбол. Германия — в финале ЧМ

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    2 комментария

    Результат полуфинального мачта чемпионата мира (Кубка мира) по баскетболу вполне способен вызвать ломку стереотипов. Американцы сенсационно проиграли немцам. Правда с разрывом всего в один бросок — 111:113, передает 8 сентября РБК.

    Встреча состоялась на Филиппинах. Для сборной Германии это триумф. Немцы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, там они сыграют против команды Сербии.

    Удар по самолюбию американцев делает еще более сокрушительным статистика игры. В тройке самых результативных игроков матча — два немца. Баскетболист Андреас Обст набрал 24 очка. 22 очка на счету Франца Вагнера. У американцев 23 очка набрал Энтони Эдвардс.

    Нужно отметить, что сборную Германии на этом чемпионате мира не смог огорчить пока никто. К финальной встрече с сербами немцы подошли непобежденными.

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    БаскетболСборная США проиграла в полуфинале ЧМ по баскетболу
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    Комментарии 2

    Гость08 Сен 2023 в 18:31
    А как там наша команда?
    +0−0
    Гость08 Сен 2023 в 18:07
    Удачи Сербам!
    +0−0
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