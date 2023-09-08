Сборная США сенсационно проиграла немцам в баскетбол. Германия — в финале ЧМ

Результат полуфинального мачта чемпионата мира (Кубка мира) по баскетболу вполне способен вызвать ломку стереотипов. Американцы сенсационно проиграли немцам. Правда с разрывом всего в один бросок — 111:113, передает 8 сентября РБК.



Встреча состоялась на Филиппинах. Для сборной Германии это триумф. Немцы впервые в истории вышли в финал чемпионата мира, там они сыграют против команды Сербии.



Удар по самолюбию американцев делает еще более сокрушительным статистика игры. В тройке самых результативных игроков матча — два немца. Баскетболист Андреас Обст набрал 24 очка. 22 очка на счету Франца Вагнера. У американцев 23 очка набрал Энтони Эдвардс.

