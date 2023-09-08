«Порт Высоцкий» вывел на проектную мощность единственный на Северо-Западе терминал по перевалке зерна

Фото: кадр из видео / Aggrowth International Russia / YouTube Поделиться Поделиться





Оператор порта в Высоцке (Ленинградская область) 8 августа 2023 года отчитался о запуске в эксплуатацию терминала по перевалке зерна. До конца года он планирует отправить на экспорт 1 млн тонн пшеницы, ячменя, кукурузы и аналогичных экспортных грузов.



Проектная мощность терминала — 4 млн тонн, объем инвестиций в проект составил 5,85 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. В составе терминала — два причала общей длиной 550 м с глубиной подхода 12,7 м , что позволяет принимать суда грузоподъемностью до 80 тыс. тонн. Среди тыловой инфраструктуры 15 силосов для накопления и хранения зерновых общим объемом до 240 тыс. тонн, а также станция разгрузки вагонов, которая может обслуживать до 68 вагонов–хопперов.

Инвестиции ОАО «РЖД» в развитие инфраструктуры станции Высоцк составили 853 млн рублей. В рамках этого проекта было проложено 5,2 км станционных путей, 18 комплектов стрелочных переводов, 69 опор контактной сети, переустроена существующая и возведено шесть новых комплектных трансформаторных подстанций. В результате с начала года количество обрабатываемых вагонов в сутки было увеличено с 212 до 236, затем до 286, отчитались в РЖД.

Строительство терминала началось в 2021 году, первые пробные партии зерна из Омской области и Казахстана ушли из Высоцка в апреле 2023 года. К середине лета объем отгрузки уже превышал 200 тыс. тонн, сообщали участники рынка. Тыловая инфраструктура была введена в эксплуатацию именно сейчас, что позволило руководству терминала накапливать судовые партии и отчитаться о планах по перевалке до конца года 1 млн тонн грузов.



ООО «Порт Высоцкий» принадлежит предпринимателю Тамазу Цквитишвили (40%), остальные доли записаны на родственников российского певца и продюсера Владимира Полякова. Выручка предприятия за 2022 год составила 3,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиарда . После запуска на полную мощность зернового терминала компания планирует начать строительство терминала по перевалке насыпных пищевых грузов: шрота, жома свекловичного, масличных и зернобобовых культур.

Необходимо отметить, что помимо терминала «Порта Высоцкий», там же по соседству достраивается еще один зерновой терминал аналогичной мощности в 4 млн тонн. Этот проект реализует ООО «Высоцкий зерновой терминал», подконтрольный транспортной компании «Технотранс» предпринимателя Виктора Чуйкина. Между двумя соседями очень непростые отношения — право на распоряжение землей рядом с портом оспаривалось между ними в судах.

Кроме этих двух терминалов в Высоцке о планах по запуску серьезных мощностей по перевалке угля заявляли и «Новотранс» предпринимателя Константина Гончарова — в Усть-Луге ( 8 млн тонн), и «Приморский УПК» Ильи Трабера с партнерами в Приморске ( 7 млн тонн). Вопрос об актуальности экспорта зерна особенно остро встал с лета 2022 года , когда, во-первых, в стране образовались излишки из-за рекордного урожая пшеницы, а во-вторых, из-за больших логистических трудностей, ставших следствием санкционного давления на Россию.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»