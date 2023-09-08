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    Андрей Константинов не подведет итоги этой недели. Но волноваться не стоит

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    В пятницу, 8 сентября, традиционного эфира авторской программы «Итоги недели с Андреем Константиновым» не будет. Это вызвано техническими причинами.

    Эфир 8 сентября не состоится, поскольку у генерального директора АЖУРа, писателя Андрея Константинова в этот день не будет доступа к связи. Он отметил, что затруднение временное.

    «Мы обязательно увидимся в следующую пятницу», — передал поклонникам программы Андрей Константинов.

    Слушать подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.

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