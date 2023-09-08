    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd98.2eur105.28

    В Невском районе достроили детский сад на 220 мест — до конца года его передадут городу

    360
    обсудить

    В Невском районе введен в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 детей. Как сообщили в «Группе ЛСР», которая и построила дошкольное учреждение, до конца года его передадут городу.

    ПоделитьсяПоделиться

    В детском саду будет 12 групп для детей разного возраста, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медицинский блок, помещения для кружков и бассейн. Здание приспособлено и для маломобильных детей — здесь установлены пандусы, лифт, световые оповещатели и двусторонняя связь с помещением охраны. Во дворе для детей устроены площадки.

    Детский сад построен на территории ЖК «Цивилизация», в квартале между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной, неподалеку от набережной Невы. Всего в рамках жилого комплекса планируется возвести четыре детских сада, две школы и одно учреждение, объединяющее детский сад и начальную школу.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close