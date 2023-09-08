В Невском районе достроили детский сад на 220 мест — до конца года его передадут городу

В Невском районе введен в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 220 детей. Как сообщили в «Группе ЛСР», которая и построила дошкольное учреждение, до конца года его передадут городу.
В детском саду будет 12 групп для детей разного возраста, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, медицинский блок, помещения для кружков и бассейн. Здание приспособлено и для маломобильных детей — здесь установлены пандусы, лифт, световые оповещатели и двусторонняя связь с помещением охраны. Во дворе для детей устроены площадки.
Детский сад построен на территории ЖК «Цивилизация», в квартале между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной, неподалеку от набережной Невы. Всего в рамках жилого комплекса планируется возвести четыре детских сада, две школы и одно учреждение, объединяющее детский сад и начальную школу.