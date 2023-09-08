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    Подросток зашел в магазин на юге Петербурга, а уехал оттуда на скорой. Родители говорят об острых когтях сотрудников

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    Школьник искал в магазинах Фрунзенского района «Фанту», а нашел неприятности. В них будут разбираться сотрудники полиции.

    О произошедшем в магазине на Будапештской улице, 102, «Фонтанке» 8 сентября рассказали родители пострадавшего. 14-летний мальчик накануне около восьми вечера зашел в «Верный» за «фантой», не нашел и вышел. Зашел в соседний магазин. Там тоже не нашел. И решил вернуться в «Верный», чтобы купить что есть. Но наткнулся на неприязненные взгляды сотрудников — продавщицы и управляющей. Они заявили, что он в своей кепке подозрительный и явно что-то украл в первый заход. У школьника пытались отнять рюкзак. Его, по словам матери, затолкали в район прилавка с овощами и расцарапали руки. В итоге рюкзак оказался в руках сотрудников. В нем нашли только баскетбольный мяч.

    К этому времени в магазин прибежали родители подростка. Они вызвали скорую и полицию. Наряд, уверяет местная жительница, пообщался с управляющей магазина, а им предложил писать заявление в отделе полиции. Но семье удалось настоять на том, чтобы заявление приняли на месте.

    После этого подростка увезли в городскую больницу № 5. Там у него зафиксировали гематомы и после оказания помощи отпустили домой.

    Родители обращались и в офис сети «Верный». Вчера им сказали, что рабочий день закончен и ничего сделать невозможно. Сегодня с семьей связались из пресс-службы и сообщили, что сотрудники будут уволены. На звонок «Фонтанки» пресс-служба не ответила.

    Полиция Фрунзенского района начала проверку по заявлению родителей школьника. Один из сотрудников магазина также принес справку о зафиксированных якобы после конфликта телесных травмах.

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