Личный ад и пороховая бочка: какие знаки зодиака невыносимы в отношениях

Если у вас проблемы в отношениях, вполне возможно, виноваты звезды Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Отношения в целом штука непростая, а если вы еще и не сошлись по звездам — пиши пропало. Можно сколько угодно спорить и доказывать свою правоту, но, если представители земных знаков уперлись и стоят на своем, любые действия бесполезны. Прежде чем вступать в игру, уточните у кандидата на место вашей второй половинки знак зодиака. Наши коллеги из NGS.RU рассказывают, какие из 12 считаются самыми невыносимыми. Предупрежден — вооружен.



Астролог Марина Шилкина смело присуждает первое место женщине-Овну. Женщины-Овны харизматичны, обаятельны, они очаруют вас в три секунды, но в отношениях обычно транслируют мужскую позицию — ласка и нежность не про них. Местами грубая, с явными лидерскими качествами — это она. Ударила кулаком по столу — будь добр, замолчи и просто согласись. Целее будешь. Думаете, сможете перевоспитать? Не тут-то было. Выдержать отношения с женщиной-Овном сможет разве что очень сильный мужчина, который сможет переплюнуть ее в лидерских задатках.

Спокойная размеренная жизнь, тихая гавань, райский уголок — всё это личный ад для Скорпионов, как для мужчин, так и для женщин. Представителям этого знака важна динамика. Часто Скорпионы сами создают конфликтные ситуации в отношениях: так сказать, раскачивают лодку, чтобы не было скучно. Скорпионы очень требовательны, ревнивы, скрытны, они переживают эмоции внутри себя, накручивают, додумывают, а потом происходит взрыв. В Скорпионах много страсти, они с головой отдаются партнеру и ждут от него полной отдачи, буквально поглощают второго человека. Им важно подчинить партнера, что не всегда понравится другому человеку. Готовы ли вы к такой жизни? Хорошо подумайте, прежде чем вступать в отношения со Скорпионами.

Эгоистичны, требовательны, никогда не встанут на сторону партнера, гибкость — не самое сильное их качество. Мы сейчас говорим о Львах. Отношения — это история про парное взаимодействие, но в отношениях с представителем знака Льва всё будет так, как хочет он. Согласны на такие условия? В добрый путь и удачи. Львы хотят, чтобы ими восхищались, хвалили, они требуют поклонения и уважения. Им сложно первыми пойти на уступки, перемирие, принять точку зрения партнера. Женщине-Льву очень сложно угодить, она ко всему относится снисходительно, и растопить ее сердце сможет только очень оригинальный, по ее мнению, мужчина. Львы-мужчины — визуалы, они оценят в девушке красоту, ухоженность, сексуальность.

Львицы требуют полного внимания к своей персоне, а Водолеи ненавидят, когда их подчиняют Фото: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Представители земной стихии — Телец, Дева и Козерог — часто транслируют в отношениях холодность и безразличие. Они не слышат своего партнера, поступают так, как выгодно им. Неласковые, не нежные, скованные в проявлении эмоций. Структура, логика и порядок — вместо ласки и любви, они ценят дистанцию в отношениях и закрыты для потребностей другого человека.



Самый свободолюбивый среди всех знаков — Водолей. Они широко известны своей независимостью и открытостью, а их бунтарская жилка позволяет им делать то, что они хотят и когда хотят. Чтобы построить отношения с Водолеем, придется пойти на некоторые уступки и ни в коем случае не посягать на личные границы этого, кстати, самого доброго знака из всех двенадцати. Водолеи крайне редко поступают плохо с точки зрения общественной морали и проявляют доброту даже по отношению к тем, кто обошелся с ними несправедливо. Никогда не мстят и не считают нужным плести интриги даже против своих соперников — наоборот, предпочитают нести в мир свет и позитив.