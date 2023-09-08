В Выборгском районе построили новую школу и детский сад

В Выборгском районе построили здание, объединившее школу и детский сад. Как сообщают в компании «Отделстрой», сейчас внутри заканчивают отделочные работы, а на территории ведется благоустройство.
Трехэтажное здание вмещает начальную школу на 230 учеников и детский сад на 120 воспитанников. В школьном блоке разместились учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, помещения для кружков, пищеблок.
Детский сад, рассчитанный на шесть групп детей от полутора до семи лет, имеет отдельный вход. Внутри находятся как игровые комнаты, так и музыкальный и спортивный залы, специализированные кабинеты.
Сейчас в здании смонтированы кровля и окна, фасад отделан навесными керамогранитными плитами, ведется монтаж вентиляции, электрики, сантехники, слаботочных систем. В ближайшее время на территории создадут прогулочные и спортивные площадки, беговые дорожки. Открытие объединенного садика и школы запланировано на следующий год.