    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd98.2eur105.28

    В Выборгском районе построили новую школу и детский сад

    198
    обсудить

    В Выборгском районе построили здание, объединившее школу и детский сад. Как сообщают в компании «Отделстрой», сейчас внутри заканчивают отделочные работы, а на территории ведется благоустройство.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Отделстрой»
    ПоделитьсяПоделиться


    Трехэтажное здание вмещает начальную школу на 230 учеников и детский сад на 120 воспитанников. В школьном блоке разместились учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, помещения для кружков, пищеблок.

    Детский сад, рассчитанный на шесть групп детей от полутора до семи лет, имеет отдельный вход. Внутри находятся как игровые комнаты, так и музыкальный и спортивный залы, специализированные кабинеты.

    Сейчас в здании смонтированы кровля и окна, фасад отделан навесными керамогранитными плитами, ведется монтаж вентиляции, электрики, сантехники, слаботочных систем. В ближайшее время на территории создадут прогулочные и спортивные площадки, беговые дорожки. Открытие объединенного садика и школы запланировано на следующий год.

    Фото: Предоставлено пресс-службой «Отделстрой»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close