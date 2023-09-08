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    Могли предложить лишь ампутацию. Помогите 16-летнему Артёму не лишиться ног

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    Артём попал в ДТП, в результате которого у него практически оторвало ступни. В местной больнице врачи могли предложить лишь ампутацию. Но чтобы мальчик не оказался в инвалидном кресле, его направили в Петербург, где медики начали борьбу за сохранение ног. Однако лечение небесплатное.

    Артём Митин, 16 лет.

    Обширные травмы ног после ДТП.

    Требуется поэтапное хирургическое лечение. Стоимость 1 500 000 руб.

    Ещё в июле Артём был здоровым, активным парнем. А в августе случилась беда. В тот злополучный день Артём возвращался домой на скутере. На повороте его сбила «Нива»: автомобилист не включил поворотник и не сбавил скорость, поэтому подросток даже предположить не мог, что машина будет поворачивать и он окажется на её пути.

    Артём чудом остался жив, но травмы оказались чудовищными: ноги просто перемололо. Сломано бедро, одну стопу практически оторвало, у второй — полностью раздроблена пятка. Травмы настолько сложные, что в тольяттинской областной больнице, куда мальчика госпитализировали, могли спасти подростка, лишь ампутировав ему ноги. Но Артёму всего 16 лет, и обрекать парня на инвалидность врачи не захотели. Они попросили помощи у коллег.

    На просьбу откликнулись петербургские медики из НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Они согласились поставить Артёма на ноги, но на платной основе, а стоимость порядка 1,5 миллиона рублей. Для семьи мальчика это огромная сумма.

    На помощь пришёл петербургский благотворительный фонд «Спасение», который гарантировал оплату. После этого подростка перевезли в Петербург и начали лечение. Артём уже прошёл все необходимые обследования, на бедро ему установили пластину и аппарат Илизарова.

    Между тем за первые 16 дней пребывания Артёма клиника уже выставила счёт более чем на 600 тысяч рублей. А ведь впереди ещё долгий путь к выздоровлению: необходимо сшить связки, нервы и сухожилия, очистить раны, зафиксировать кость, провести серию пластических операций и многое другое.

    Фонд «Спасение» открыл сбор средств на лечение Артёма.

    «Мы не могли остаться в стороне, ведь для Артёма это единственный шанс сохранить ноги и вновь начать ходить», — говорят в фонде.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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