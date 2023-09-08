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    Матвиенко: РЖД с 1 декабря возвращает бесплатный проезд для всех блокадников раз в год

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    Все без исключения жители блокадного Ленинграда получат право бесплатного проезда по железным дорогам. Новая льгота будет действовать с 1 декабря, воспользоваться ею можно раз в год. О решении компании «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила 8 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на рабочей встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

    Валентина Матвиенко отметила, что жители блокадного Ленинграда, в отличие от тех, кто награжден медалью за оборону Ленинграда, в свое время были лишены права воспользоваться раз в год бесплатным проездом по железной дороге к родным и близким, а также в памятные места, пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин поручил РЖД разобраться с ситуацией. Компания проинформировала, что льгота будет действовать также и для награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».

    Валентина Матвиенко возглавляет оргкомитет по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будет отмечаться 27 января 2024 года.

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