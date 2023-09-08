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    В Петербурге поймали беглеца, который пятнадцать лет скрывался от пятилетнего срока

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    10 комментариев
    Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Мужчина получил в Петербурге пять лет колонии общего режима, а скрывался от наказания в три раза дольше. Усилия оказались напрасными.

    Осужденного задержали на Русановской улице, сообщает 8 сентября пресс-служба УФСИН по Петербургу и области. В 2010 году Московский райсуд заочно осудил его за мошенничество, но пропал мужчина еще за два года до этого, находясь под подпиской о невыезде.

    При задержании беглец категорически отрицал, что причастен к каким-либо преступлениям, и просил его отпустить. Это не сработало, он арестован.

    Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 10

    Гость08 Сен 2023 в 15:33
    Кто их к нам завозит? 🤔
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