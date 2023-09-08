В Петербурге поймали беглеца, который пятнадцать лет скрывался от пятилетнего срока

Мужчина получил в Петербурге пять лет колонии общего режима, а скрывался от наказания в три раза дольше. Усилия оказались напрасными.



Осужденного задержали на Русановской улице, сообщает 8 сентября пресс-служба УФСИН по Петербургу и области. В 2010 году Московский райсуд заочно осудил его за мошенничество, но пропал мужчина еще за два года до этого, находясь под подпиской о невыезде.