Дама на мотоцикле в центре Петербурга протаранила служебный автомобиль

Серьёзное ДТП произошло утром 8 сентября в Адмиралтейском районе Петербурга.
По данным ГУ МВД по городу и области, в 10:33 у дома 52 по Садовой улице 30-летняя женщина на мотоцикле BS250 врезалась в служебный автомобиль «Форд». По предварительной версии, мотоциклистка поворачивала направо из переулка Бойцова на Садовую. «Форд» стоял без нарушений. Женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — отмечается в сообщении.