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    Водитель сбил инспектора ГИБДД в Москве и скрылся. Долго он не пробегал

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    Фото: СК РФ по Москве
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    На юго-востоке Москвы в ДТП тяжело пострадал инспектор ГИБДД. Предполагаемого виновника ловили следственный комитет и уголовный розыск.

    По информации следствия, вечером 7 сентября на Волгоградском проспекте столицы водитель автомобиля Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся, сообщает 8 сентября пресс-служба СК по Москве. Пострадавшего полицейского с серьезными травмами доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.

    Следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска совместными усилиями установили и задержали скрывшегося водителя. Его доставили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП»).

    Фото: СК РФ по Москве

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