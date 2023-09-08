Водитель сбил инспектора ГИБДД в Москве и скрылся. Долго он не пробегал

На юго-востоке Москвы в ДТП тяжело пострадал инспектор ГИБДД. Предполагаемого виновника ловили следственный комитет и уголовный розыск.
По информации следствия, вечером 7 сентября на Волгоградском проспекте столицы водитель автомобиля Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся, сообщает 8 сентября пресс-служба СК по Москве. Пострадавшего полицейского с серьезными травмами доставили в больницу, ему оказывают медицинскую помощь.
Следователи столичного СК и сотрудники уголовного розыска совместными усилиями установили и задержали скрывшегося водителя. Его доставили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП»).