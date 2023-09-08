Футболка с афоризмом и доступ к аудиокнигам: что можно получить на встрече с писателем

7 сентября в арт-пространстве Zarenkov Gallery прошла творческая встреча с членом Союза писателей Петербурга Вячеславом Заренковым.



Гости попали в дружескую атмосферу уютной гостиной, где смогли не только послушать автора, но и задать вопросы, поговорить о его творческом пути, получить автограф и выбрать футболку с одним из афоризмов.



В импровизированной библиотеке были не только привычные бумажные книги, но их цифровые варианты — и все участники встречи получили доступ в аудиобиблиотеку Вячеслава Заренкова. Проводниками в мир ожившей книги стали почётные гости вечера: заслуженный артист России Сергей Лосев, народный артист России Владимир Конкин, актриса театра и кино Елена Переслени. Вела творческую встречу заслуженная артистка России, общественный деятель и журналист Ирина Смолина.

