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    Мультимедийная заметка

    Футболка с афоризмом и доступ к аудиокнигам: что можно получить на встрече с писателем

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    Фото: предоставлено пресс-службой Zarenkov Gallery
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    7 сентября в арт-пространстве Zarenkov Gallery прошла творческая встреча с членом Союза писателей Петербурга Вячеславом Заренковым.

    Гости попали в дружескую атмосферу уютной гостиной, где смогли не только послушать автора, но и задать вопросы, поговорить о его творческом пути, получить автограф и выбрать футболку с одним из афоризмов.

    В импровизированной библиотеке были не только привычные бумажные книги, но их цифровые варианты — и все участники встречи получили доступ в аудиобиблиотеку Вячеслава Заренкова. Проводниками в мир ожившей книги стали почётные гости вечера: заслуженный артист России Сергей Лосев, народный артист России Владимир Конкин, актриса театра и кино Елена Переслени. Вела творческую встречу заслуженная артистка России, общественный деятель и журналист Ирина Смолина.

    Фото: предоставлено пресс-службой Zarenkov Gallery
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    В коллекции автора не только художественные произведения. За последние годы он выпустил уже шесть сборников афоризмов — и на встрече представил три последних. Это издания в мини-формате, который созвучен информационной эре. Но вопросы и темы в них охвачены главные: те, которые вечно волнуют человека: ценности истинные и ложные, деньги, успех, формула счастья, миропонимание…

    Всего же у писателя уже вышло более полутора десятков литературно-художественных изданий (не считая книг, написанных в соавторстве и переводов). Среди них три балетных либретто, спектакли по которым были поставлены в театрах страны.

    ООО «ЗАРЕНКОВ ГАЛЕРИ»

    Фото: предоставлено пресс-службой Zarenkov Gallery
    Фото: предоставлено пресс-службой Zarenkov Gallery

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