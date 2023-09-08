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    В Волгограде 9-летний мальчик выпрыгнул с третьего этажа, чтобы впечатлить друзей

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    Девятилетний мальчик в Волгограде спрыгнул с высоты 3-го этажа, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает V1.RU.

    Как пишет издание со ссылкой на распространившееся в соцсетях видео, на нем слышно, что ребенок хотел произвести впечатление на друзей, хвастаясь собственной храбростью и умениями. Он говорит, что раньше уже делал подобные прыжки, но с меньшей высоты. Друзья пытались его отговорить от опасного поступка, но безрезультатно:

    — Ты говоришь, прыгал уже? Вот какая высота! Отсюда невозможно прыгнуть!

    — А мне возможно!

    В экстренных службах региона V1.RU рассказали, что мальчик остался жив, но получил тяжелейшие травмы — переломы ног и позвоночника. Сейчас он находится в детском отделении травматологии — состояние ребенка оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

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    ВолгоградПострадал ребенок
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