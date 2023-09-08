В Волгограде 9-летний мальчик выпрыгнул с третьего этажа, чтобы впечатлить друзей

Девятилетний мальчик в Волгограде спрыгнул с высоты 3-го этажа, чтобы произвести впечатление на друзей. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщает V1.RU.



Как пишет издание со ссылкой на распространившееся в соцсетях видео, на нем слышно, что ребенок хотел произвести впечатление на друзей, хвастаясь собственной храбростью и умениями. Он говорит, что раньше уже делал подобные прыжки, но с меньшей высоты. Друзья пытались его отговорить от опасного поступка, но безрезультатно:

— Ты говоришь, прыгал уже? Вот какая высота! Отсюда невозможно прыгнуть!

