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    Вечер с Мухридином в Петербурге обошелся его землячке в 700 тысяч рублей после стакана воды

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    16 комментариев

    Уроженка Узбекистана, работающая мастером маникюра в Петербурге, утверждает, что стала жертвой своего знакомого. Мухридин, который сначала представлялся Мишей, якобы обнес ее квартиру и снял крупную сумму с карты. Перед этим он налил своей подруге воды, после которой та отключилась. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 сентября.

    31-летняя женщина обратилась в полицию накануне. Она рассказала, что два месяца назад познакомилась с земляком. Три раза они встречались и гуляли по городу, а вечером 4 сентября он пришел к ней в гости на Плесецкую улицу. Пара сидела на кухне и разговаривала. Когда женщина захотела пить, ее спутник услужливо налил в стакан воды из большой бутылки. После этого потерпевшая захотела спать. Проснувшись, она поняла, что Мухридина в квартире нет. Вместе с ним исчезли новенькие «яблочные» гаджеты: беспроводные наушники, часы, смартфон. Позднее выяснилось, что с карты женщины перевели 493 тысячи рублей. Номер мобильного, по которому был сделан перевод, ведет на страницу некоего Миши. Сумма материального ущерба составила 686 тысяч рублей.

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    Комментарии 16

    Гость08 Сен 2023 в 11:52
    В КВД пусть тоже зайдёт!
    +1−0
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