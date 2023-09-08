Неделя в Петербурге заканчивается тихо, выходные начнутся с тумана, а продолжатся теплом

В Петербурге ожидается тихий день, больше похожий на летний.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 сентября в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 10–12 градусов, а местами до 7, днём составит 18–20 градусов.



«Сегодня на погоду в Северной столице будет постепенно усиливать свое влияние гребень скандинавского антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в утренние часы местами возможны небольшие дожди. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».