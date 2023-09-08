Житель коммуналки на востоке Петербурга смотрел, как темноволосый визитер уносит его накопления

Утро четверга для жителя коммунальной квартиры в доме на проспекте Энтузиастов выдалось тревожным. Он заявил, что некто проник в его жилище и скрылся с сотнями тысяч рублей. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 сентября.
В полицию сначала позвонил сосед потерпевшего. Он заявил об ограблении, что прибывшим сотрудникам вскоре рассказал и сам хозяин денег — 51-летний гражданин РФ, родившийся в Азербайджане. По словам мужчины, около десяти утра незнакомец пробрался в квартиру, забрал 600 тысяч рублей и сбежал.
Нарушителя заявитель описал так: среднего роста, с черными короткими волосами, одет в джинсы, кроссовки, темную кожаную куртку. Скоро может быть возбуждено уголовное дело — а пока полиция ищет, не попал ли грабитель на видео.